Умер Андрей Бакулин

7 мая от последствий тяжелой, продолжительной болезни, скончался наш товарищ, Андрей Бакулин, уважаемый и известный во многих регионах левый активист, рьяный борец за справедливость.

Бакулин был создателем организации Левого социалистического Действия в Красноярске. По словам активистов движения, «Андрей всегда будет для нас примером эрудированности, безграничной преданности своему делу и идеям построения лучшего мира для всех нас».

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