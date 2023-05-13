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Умер Андрей Бакулин

 

Умер Андрей Бакулин

 

7 мая от последствий тяжелой, продолжительной болезни, скончался наш товарищ, Андрей Бакулин, уважаемый и известный во многих регионах левый активист, рьяный борец за справедливость.

Бакулин был создателем организации Левого социалистического Действия в Красноярске. По словам активистов движения, «Андрей всегда будет для нас примером эрудированности, безграничной преданности своему делу и идеям построения лучшего мира для всех нас».

 

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13-5-2023 События, , 13
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