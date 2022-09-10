Мундепы против президента

Муниципальные депутаты Ломоносовского округа Москвы призвали Владимира Путина сложить полномочия. Это последнее решение депутатов перед выборами.

Совет депутатов Ломоносовского района обратился к президенту РФ с просьбой освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что его “взгляды и модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала”.

Это те же депутаты, которые выпустили наверное единственную в России муниципальную газету, которая разошлась по мировым СМИ: газету “Желудь” с обложкой “Ничего не происходит. Проходите мимо. Происходит спецоперация.”

Когда критика действий власти под запретом, голосование не за кандидата от власти остается одним из немногих средств выразить протест и несогласие с политикой Кремля. Часто это и единственная возможность заявить о своей антивоенной позиции.

Так что голосование 11 сентября в самом деле имеет смысл, хотя бы как акт моральной поддержки тем, кто продолжает бороться за свои принципы.