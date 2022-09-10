Главная Рубрики События 2022 Сентябрь 10 Мундепы против президента

Мундепы против президента

 

Мундепы против президента

 

Муниципальные депутаты Ломоносовского округа Москвы призвали Владимира Путина сложить полномочия. Это последнее решение депутатов перед выборами.

Совет депутатов Ломоносовского района обратился к президенту РФ с просьбой освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что его “взгляды и модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала”.

Это те же депутаты, которые выпустили наверное единственную в России муниципальную газету, которая разошлась по мировым СМИ: газету “Желудь” с обложкой “Ничего не происходит. Проходите мимо. Происходит спецоперация.”

Когда критика действий власти под запретом, голосование не за кандидата от власти остается одним из немногих средств выразить протест и несогласие с политикой Кремля. Часто это и единственная возможность заявить о своей антивоенной позиции.

Так что голосование 11 сентября в самом деле имеет смысл, хотя бы как акт моральной поддержки тем, кто продолжает бороться за свои принципы.

Рабкор.ру
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10-9-2022 События, , , , , , 319
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