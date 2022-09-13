Мундепы против президента (продолжение)

Муниципальные депутаты из Петербурга потребовали отрешить Путина от должности за госизмену. Их всех вызвали в полицию за «дискредитацию власти».

«По нашему мнению, с начала проведения специальной военной операции на территории Украины в действиях президента Путина В.В. присутствуют признаки преступления, предусмотренного в статьей 93 Конституции Российской Федерации — государственной измены».

(из обращения депутатов МО «Смольнинское»)

7 сентября депутаты муниципального образования «Смольнинское» составили обращение к депутатам Госдумы, в котором потребовали выдвинуть против Владимира Путина обвинение в госизмене за то, что результаты «специальной военной операции» не соответствуют заявленным целям: с 24 февраля гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане РФ, страдает экономика, блок НАТО расширяется на восток, а Украина, которую власти собирались «демилитаризировать», наоборот, получает современную военную технику.

Внес проект обращения депутат Дмитрий Палюга, поддержала обращение большая часть депутатов муниципального совета. На следующий день пятеро муниципальных депутатов получили сообщения от МВД с требованием явиться в полицию в связи с совершением «действий, направленных на дискредитацию действующей власти». Сегодня на них составили протоколы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП.

Ранее один из подписавших обращение муниципальных депутатов МО «Смольнинское» Никита Юферев написал в Минпросвещения обращение в связи с выступлением Путина на открытом уроке «Разговоры о важном», прошедшем 1 сентября. В своей речи президент сообщил школьникам, что «трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа». Депутат Юферев в своем обращении попросил «организовать учебный процесс таким образом, чтобы не пускать в школы пожилых мужчин, которые рассказывают детям про резиновые попы».