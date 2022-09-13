Муниципальные выборы в Иркутской области:

борьба продолжается!

В Иркутской области 11 сентября завершились масштабные муниципальные выборы. По информации избиркома, явка составила 24,5%.

По итогам выборов избиратели оказали поддержку 43% кандидатам от КПРФ, участвовавшим в выборах мэров городов и районов, глав и депутатов дум муниципальных образований.

В целом от компартии были зарегистрированы 519 человек, среди них на должность мэров три человека, глав муниципальных образований – 56 человек и депутатов муниципальных образований – 460 человек.

Из них победу одержали 223 кандидата от КПРФ: один мэр, восемь глав и 214 депутатов дум муниципальных образований.

В Усольском районе на выборах мэра победителем стал коммунист Виталий Матюха с 64,8% голосов.

Победил единоросса коммунист Алексей Моисеев на выборах главы посёлка Белореченского в Усольском районе.

В Братском районе из принявших участие от КПРФ 39 человек на выборах на должность депутатов победили 25 человек.

В Нижнеилимском районе из участвовавших от КПРФ 55 человек на должность депутатов победили 30 человек.

В Думу Усольского района (17 мандатов) прошли четыре кандидата от КПРФ и четыре самовыдвиженца, поддержанных нашей партией.

В Чунском районе за мандат депутата боролись от КПРФ 63 человека, одержали победу 29 человек.

В Усольском районе в поселке Белореченском 13 из 15 мандатов у кандидатов от компартии, а в рабочем поселке Тайтурка – 5 мандатов из 10 за нашими кандидатами.

В день рождения Феликса Эдмундовича на выборах депутатов Думы Дзержинского муниципального образования Иркутского района (10 мандатов) победили четыре кандидата от КПРФ.

Тренер «Спортивной школы олимпийского резерва «Россия», комсомолец, кандидат КПРФ Николай Шиманович победил на выборах депутатов Думы города Шелехов. В борьбе за мандат в Уриковскую Думу победил молодой коммунист Николай Чернегов. Ряд коммунистов победили на выборах глав сельских поселений.

Выражая признательность избирателям, оказавшим поддержку кандидатам от КПРФ и поздравляя победителей от партии, коммунисты Иркутской области проводят взыскательный анализ муниципальных выборов и приступают к подготовке выборов в Законодательное Собрание Иркутской области в 2023 году.