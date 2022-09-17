Дайджест новостей на 17 сентября
[Образование]
Признание ДНР и ЛНР и борьба с коронавирусной инфекцией вошли в школьную программу по истории
Институт Финляндии закрылся в Петербурге после 30 лет работы
Творческие вузы Минкультуры выделили 10% бюджетных мест для детей частников СВО
Российские школы жалуются на нехватку бумаги и проблемы с продуктами для столовой
[Культура]
Эрмитаж создает в здании Биржи на стрелке Васильевского острова в Петербурге музей геральдики
Что происходит с коллекциями украинских музеев
Ярославский шинный завод разыскивает анонимного автора фрески
Московский филиал «Ельцин-центра» скоро откроется после реставрации
Музеи московского Кремля не будут посылать экспонаты в Европу до снятия санкций
Директор Эрмитажа заявил, что мораторий музея на выставки не касается Китая и дружественных стран
Директор Эрмитажа заявил, что нынешние гарантии возврата зарубежных выставок недостаточны в новых условиях
На Ближнем Востоке планируется провести выставку к юбилею художника Поленова
Аукцион по продаже картины Рериха, принадлежащей Мурманскому пароходству, не состоялся
Музей Востока требует убрать мемориал Рерихов из усадьбы Лопухиных
В музее Ван Гога в Нидерландах открылась выставка картин осетинских художников
В «Московском доме книги» сменился гендиректор
В Нововоронеже открыли новый памятник Аленке вместо прославившейся «адской»
Что ждет российскую архитектурную реставрацию