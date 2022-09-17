Главная Рубрики События 2022 Сентябрь 17 Дайджест новостей на 17 сентября

Дайджест новостей на 17 сентября

 

Дайджест новостей на 17 сентября

 

[Образование]

 

Признание ДНР и ЛНР и борьба с коронавирусной инфекцией вошли в школьную программу по истории

 

Институт Финляндии закрылся в Петербурге после 30 лет работы

 

Творческие вузы Минкультуры выделили 10% бюджетных мест для детей частников СВО

 

Российские школы жалуются на нехватку бумаги и проблемы с продуктами для столовой

 

[Культура]

 

Эрмитаж создает в здании Биржи на стрелке Васильевского острова в Петербурге музей геральдики

 

Что происходит с коллекциями украинских музеев

 

Ярославский шинный завод разыскивает анонимного автора фрески

 

Московский филиал «Ельцин-центра» скоро откроется после реставрации

 

Музеи московского Кремля не будут посылать экспонаты в Европу до снятия санкций

 

Директор Эрмитажа заявил, что мораторий музея на выставки не касается Китая и дружественных стран

 

Директор Эрмитажа заявил, что нынешние гарантии возврата зарубежных выставок недостаточны в новых условиях 

 

На Ближнем Востоке планируется провести выставку к юбилею художника Поленова

 

Аукцион по продаже картины Рериха, принадлежащей Мурманскому пароходству, не состоялся

 

Музей Востока требует убрать мемориал Рерихов из усадьбы Лопухиных

 

В музее Ван Гога в Нидерландах открылась выставка картин осетинских художников

 

В «Московском доме книги» сменился гендиректор

 

В Нововоронеже открыли новый памятник Аленке вместо прославившейся «адской»

 

Что ждет российскую архитектурную реставрацию

 

Рабкор.ру
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17-9-2022 События, , 28
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