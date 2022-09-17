Иноагентов определят по их намерениям

В Госдуму внесли проекты двух законов, направленных на борьбу с самой опасной угрозой российской государственности за последние годы. Речь идет, конечно же, об иностранных агентах.

Для борьбы с этими чудовищами в Госдуме есть даже отдельная комиссия «по расследованию фактов вмешательства иностранных государство во внутренние дела России». По мнению законодателей, нынешние законы в отношение иноагентов – слишком мягкие.

Да, совсем недавно, в июле, уже было очередное ужесточение – тогда был подписан закон «о контроле за деятельностью иноагентов». Согласно закону, для получения статуса «иноагента» стало необязательно получить перевод в пять рублей на карту из-за рубежа. Появилось определение «иностранное влияние», и, соответственно, стало возможно заклеймить «иноагентом» любого, кто под это самое «влияние» подпал. Разумеется, формулировка максимально широкая… Но оказалось, что можно ещё шире.

Новые законопроекты гораздо круче, и они определенно не оставят никаких шансов на деструктивную деятельность всяким мерзким и подлым журналистам и правозащитникам. На этот раз законодатели предлагают штрафовать даже тех, кто только «намеревается» действовать в качестве иноагента. По словам юристки ОВД-Инфо Дарьи Короленко, понятие «намерения» также может (а, значит, и будет) трактоваться очень широко:

«Можно сказать, что кто-то «намеревался быть иностранным агентом», так как знал о грядущем иностранном финансировании и не предоставил сведения. Или, например, планировал участвовать в обсуждении законодательства, направлять обращения в госорганы (новый закон об иностранных агентах очень расширил понятие политической деятельности) – в таких ситуациях речь будет идти об административном правонарушении». Впрочем, в случае «злостного нарушения» предусмотрена и уголовная ответственность, сроком до двух лет.

Нельзя сказать, что этот закон выглядит как-то странно – напротив, он совершенно в духе времени и повестки Госдумы последних лет. Это продолжение зачистки политического поля в стране, не особенно, впрочем, необходимое власти, так как по большому счету всё уже и без того зачищено.

Ведь даже балаган под названием «выборы» стал слишком опасным для режима и был заменен «электронным голосованием» которое всегда голосует «как надо». Тем не менее, новые законопроекты, вероятно, успеют доставить неприятности какому-то количеству политически активных граждан России.

Эдуард Хлынин

Исторчник: https://vk.com/wall-73211733_359985