Главная Рубрики События 2022 Сентябрь 19 Дайджест новостей на 19 сентября

Дайджест новостей на 19 сентября

 

Дайджест новостей на 19 сентября

 

[В мире]

 

Умерла королева Елизавета II

 

29 августа в Багдаде иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец

 

29 августа в Ираке ввели комендантский час по всей стране

 

29 августа на улицах Багдада развернули подразделения иракской армии

 

29 августа шиитский лидер ас-Садр, чьи сторонники протестуют в Ираке, начал голодовку

 

30 августа власти Ирака объявили вторник нерабочим днем из-за столкновений в стране

 

30 августа президент Египта выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке

 

[Внешняя политика]

 

МИД обсудил с Ираном урегулирование в Сирии, а также Ирак и Йемен

 

Литва выразила протест представителю российского посольства

 

Британское правительство работает над возможностью конфискации замороженных активов РФ

 

Юридическая компания в США стала «иностранным агентом» ради помощи Абрамовичу

 

[Внутренняя политика]

 

Иноагентов начнут наказывать за вмешательство в выборы и референдумы

 

[Экономика]

 

 России резко выросло производство собственного шампанского

 

[Общество]

 

Экс-замминистра культура осудили за хищения на реконструкции Эрмитажа

 

Нижегородского активиста Поднебесного оштрафовали

 

Спецназ вломился в квартир екатеринбургского журналиста Постникова 8 сентября

 

[Протесты]

 

30 августа жертвами столкновения в Ираке стали 14 человек

 

[Пенсии]

 

ЛДПР предложила перерасчет пенсий работающим пенсионерам

 

[Культура]

 

О новых культурных площадках в России

 

Интервью галериста Михаила Суслова

 

Увольнения в «Гоголь-центре» и других московских театрах

 

Интервью директора ГМИИ им. Пушкина

 

Интервью с арт-директором фонда «Общество содействия искусству»

 

Картин Лепорский, пострадавшую от рук вандала, покажут на выставке в Москве

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19-9-2022 События, , 40
Иноагентов определят по их намерениям
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