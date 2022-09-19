Дайджест новостей на 19 сентября
[В мире]
29 августа в Багдаде иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец
29 августа в Ираке ввели комендантский час по всей стране
29 августа на улицах Багдада развернули подразделения иракской армии
29 августа шиитский лидер ас-Садр, чьи сторонники протестуют в Ираке, начал голодовку
30 августа власти Ирака объявили вторник нерабочим днем из-за столкновений в стране
30 августа президент Египта выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке
[Внешняя политика]
МИД обсудил с Ираном урегулирование в Сирии, а также Ирак и Йемен
Литва выразила протест представителю российского посольства
Британское правительство работает над возможностью конфискации замороженных активов РФ
Юридическая компания в США стала «иностранным агентом» ради помощи Абрамовичу
[Внутренняя политика]
Иноагентов начнут наказывать за вмешательство в выборы и референдумы
[Экономика]
России резко выросло производство собственного шампанского
[Общество]
Экс-замминистра культура осудили за хищения на реконструкции Эрмитажа
Нижегородского активиста Поднебесного оштрафовали
Спецназ вломился в квартир екатеринбургского журналиста Постникова 8 сентября
[Протесты]
30 августа жертвами столкновения в Ираке стали 14 человек
[Пенсии]
ЛДПР предложила перерасчет пенсий работающим пенсионерам
[Культура]
О новых культурных площадках в России
Интервью галериста Михаила Суслова
Увольнения в «Гоголь-центре» и других московских театрах
Интервью директора ГМИИ им. Пушкина
Интервью с арт-директором фонда «Общество содействия искусству»
Картин Лепорский, пострадавшую от рук вандала, покажут на выставке в Москве