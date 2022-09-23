Главная Рубрики События 2022 Сентябрь 23 Дайджест новостей на 23 сентября

Дайджест новостей на 23 сентября

 

Дайджест новостей на 23 сентября

 

[В мире]

 

30 в Ираке отменили комендантский час

 

30 августа ас-Садр приказал сторонникам покинуть «зеленую зону» Багдада в течение часа

 

30 августа сторонники ас-Садра призвали все формирования покинуть «зеленую зону» Багдада

 

В Белоруссии задержали жителя Гомельского района за измену государству

 

30 августа в Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе

 

[Внешняя политика]

 

Какая судьба ждет арестованные предметы искусства из России

 

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о продлении параллельного импорта в России на 2023 год

 

[Внутренняя политика]

 

Путин объявил частичную мобилизацию

 

Шойгу сообщил, что для участия в СВО призовут 300 тысяч резервистов, а студентов трогать не будут

 

Совет Федерации одобрил закон о наказании за дезертирство, неявку на службу и мародерство

 

В Совете по правам человека назвали две категории граждан, которых не будут призывать по частичной мобилизации

 

Что нужно знать о порядке мобилизации в России

 

[Образование]

 

Минпросвещения разрабатывает платформу для школьников, где будут в том числе курсы Мединского

 

[Культура]

 

25 лет назад был открыт памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели

 

Министерство культуры учредило премию «Душа России» за вклад в народное творчество

 

Принадлежащая Мурманскому пароходству картина Рериха снова выставлена на торги 

 

Выставка 22 художниц из европейских стран открылась в российском центре в Париже

 

Экспонаты с выставки о творчестве Василия Кандинского вернули из Италии в Россию

 

Рабкор.ру
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23-9-2022 События, , 61
Дайджест новостей на 19 сентября
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