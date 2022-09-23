Дайджест новостей на 23 сентября
[В мире]
30 в Ираке отменили комендантский час
30 августа ас-Садр приказал сторонникам покинуть «зеленую зону» Багдада в течение часа
30 августа сторонники ас-Садра призвали все формирования покинуть «зеленую зону» Багдада
В Белоруссии задержали жителя Гомельского района за измену государству
30 августа в Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе
[Внешняя политика]
Какая судьба ждет арестованные предметы искусства из России
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о продлении параллельного импорта в России на 2023 год
[Внутренняя политика]
Путин объявил частичную мобилизацию
Шойгу сообщил, что для участия в СВО призовут 300 тысяч резервистов, а студентов трогать не будут
Совет Федерации одобрил закон о наказании за дезертирство, неявку на службу и мародерство
В Совете по правам человека назвали две категории граждан, которых не будут призывать по частичной мобилизации
Что нужно знать о порядке мобилизации в России
[Образование]
Минпросвещения разрабатывает платформу для школьников, где будут в том числе курсы Мединского
[Культура]
25 лет назад был открыт памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели
Министерство культуры учредило премию «Душа России» за вклад в народное творчество
Принадлежащая Мурманскому пароходству картина Рериха снова выставлена на торги
Выставка 22 художниц из европейских стран открылась в российском центре в Париже
Экспонаты с выставки о творчестве Василия Кандинского вернули из Италии в Россию