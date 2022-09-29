Дайджест новостей на 29 сентября
[В мире]
В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии «Шор»
В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам
Членам молдавской оппозиционной партии «Шор» продлили арест на 20 суток
Главу Bllack Lives Matter обвинили в растрате на десять миллионов долларов
[Внешняя политика]
Япония выразила «крайнее сожаление» из-за учений «Восток»
Песков прокомментировал протесты в Европе
Япония выразила России протест из-за выхода из соглашения по Курилам
Правительство Греции обвинило Россию в стремлении вызвать волнения в Европе
[Внутренняя политика]
Кадыров призвал регионы к «самомобилизации»
Путин подписал закон об иноагентах
Минюст внес Галкина в список иноагентов
Путин разрешил генпрокрору лишать СМИ лицензий за «фейки»
[Экономика]
Почему новостроек все больше, хотя спрос на них падает
[Общество]
В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы
Прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов
Дудя оштрафовали на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
Признанная иноагентом художница Юлия Цветкова оправдана по дел о порнографии
[Протесты]
2 сентября в центре Еревана прошел митинг противников Пашиняна
2 сентября в Будапеште прошла акция протеста против низких зарплат учителей
3 сентября в центре Праги прошел антиправительственный митинг
4 сентября в Кишиневе митингующие потребовали освободить задержанных ленов партии «Шор»
[Культура]
Произведения Кандинского доставили в Русский музей после завершения выставки в Италии
Русский музей сообщил о возврате всех своих экспонатов из-за границы