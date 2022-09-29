Главная Рубрики События 2022 Сентябрь 29 Дайджест новостей на 29 сентября

Дайджест новостей на 29 сентября

 

Дайджест новостей на 29 сентября

 

[В мире]

 

В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии «Шор»

 

В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам

 

Членам молдавской оппозиционной партии «Шор» продлили арест на 20 суток

 

Главу Bllack Lives Matter обвинили в растрате на десять миллионов долларов

 

[Внешняя политика]

 

Япония выразила «крайнее сожаление» из-за учений «Восток»

 

Песков прокомментировал протесты в Европе

 

Япония выразила России протест из-за выхода из соглашения по Курилам

 

Правительство Греции обвинило Россию в стремлении вызвать волнения в Европе

 

[Внутренняя политика]

 

Кадыров призвал регионы к «самомобилизации»

 

Путин подписал закон об иноагентах

 

Минюст внес Галкина в список иноагентов

 

Путин разрешил генпрокрору лишать СМИ лицензий за «фейки»

 

[Экономика]

 

Почему новостроек все больше, хотя спрос на них падает

 

О рынке драгоценных камней

 

[Общество]

 

В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы

 

Прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов

 

Дудя оштрафовали на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

 

Признанная иноагентом художница Юлия Цветкова оправдана по дел о порнографии

 

[Протесты]

 

2 сентября в центре Еревана прошел митинг противников Пашиняна

 

2 сентября в Будапеште прошла акция протеста против низких зарплат учителей

 

3 сентября в центре Праги прошел антиправительственный митинг

 

4 сентября в Кишиневе митингующие потребовали освободить задержанных ленов партии «Шор»

 

[Культура]

 

Произведения Кандинского доставили в Русский музей после завершения выставки в Италии

 

Русский музей сообщил о возврате всех своих экспонатов из-за границы

 

 

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
29-9-2022 События, , 9
Дайджест новостей на 23 сентября
  См. также  
 
 
 