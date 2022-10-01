Антимонархические протесты в Великобритании

8 сентября скончалась королева Великобритании и Северной Ирландии и других королевств Содружества Елизавета II. На момент смерти она являлась одним из самых долгоправящих (70 лет) и старейших монархов в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. После смерти королевы на престол взошел её сын Карл III.

Согласно сообщениям, похороны королевы и официальная коронация Карла III, вероятно, обойдутся в кругленькую сумму бюджету страны, в то время, когда британцы страдают от растущей инфляции и острого кризиса стоимости жизни.

Кроме тех нескольких тысяч людей, что вышли на улицы Соединенного Королевства, чтобы почтить память королевы, нашлись и те, кто решил провести антимонархические акции.

13 сентября, во время визита Карла III в Северную Ирландию, активисты Ирландской республиканской социалистической партии (IRSP) и Молодежного движения Коннолли (CYM) приняли участие в акции протеста на Фоллс-роуд в Белфасте, неся транспаранты и плакаты с надписью “Мы служим не королю и не Кайзеру, а Ирландии!”. Ранее 9 сентября, в своем официальном заявлении по поводу смерти Королевы Великобритании, CYM выразило «соболезнования тем жертвам британского империализма, а также британскому рабочему классу и пенсионерам, которые переживут этот нынешний кризис без выгоды от унаследованного богатства вдобавок к минимальному вниманию к их страданиям».

В пятницу, 16 сентября, республиканские секции Уэльса протестовали против первого официального визита Карла III в столицу Уэльса Кардифф. Его визит был частью серии поездок, которые он совершает в четыре страны, входящие в состав Соединенного Королевства, после своего восхождения на престол.

В Шотландии полиция сообщила, что одна протестующая антимонархистка с плакатом с надписью «К черту империализм, отмени монархию» была арестована возле собора Святого Джайлса в Эдинбурге в связи с «нарушением общественного порядка».

Другой задержанный житель Великобритании из Оксфорда 45-летний Саймон Хилл в интервью изданию The Independent сказал, что он выкрикнул: “Кто его избрал?”.

“Я молчал в первой части объявления, касающейся смерти Елизаветы II. Сомневаюсь, что большинство людей в толпе даже слышали меня. Два или три человека рядом со мной сказали мне заткнуться. Я не оскорблял их и не нападал на них лично, но ответил им, что нам навязывают главу государства без нашего согласия”, – добавил он в своем блоге.

После задержания протестующих, которые проводили мирные протестные акции правозащитные организации обвинили полицию в злоупотреблении властью и посягательством на демократию и свободу выражения мнений. Позже в новой серии демонстраций люди стали участвовать, держа в руках чистые листы бумаги, что свидетельствует о страхе выражать свое мнение.

13 сентября депутат парламента Джереми Корбин написал в социальной сети, что “аресты протестующих республиканцев являются неправильными, антидемократическими и злоупотреблением законом. Люди должны иметь возможность выражать свои взгляды как основное право”.

Лидер австралийских зелёных Адам Бандт через несколько часов после смерти королевы заявил, что: «Теперь Австралия должна двигаться вперед. Нам нужен договор с коренными народами, и нам нужно стать республикой». Но многие должностные лица его раскритиковали, несмотря на то, что большинство австралийцев, судя по опросам поддерживают идею республиканизма и отказа от монархии.

Возможно, данные акции по своей сущности и были не очень массовыми, но они так или иначе показывают усталость британского общества от пережитка прошлого под названием “монархия”. Которая столетиями угнетает многие народы, ставит во главе избранность в управлении государством, элитарность и,разумеется, является по своей сущности антидемократичной. Сейчас же, в условиях, когда монархия сильно ограничена конституционно, она раздражает тем, что члены королевской семьи живут на деньги, которые отдает из своего кармана обычный британский рабочий ради сохранения “символического” института управления обществом.

Представители “элитной части общества” играют в гольф, поло, ездят на охоту, имеют средства и недвижимость на миллиарды долларов, а рядовые жители туманного Альбиона пожинают плоды, продолжающегося уже несколько лет кризиса, к которому теперь подключился и кризис энергетический. К тому же, не стоит забывать об инфляции и рецессии, бодро шагающих по Европе и всему остальному миру. В то же время британская Корона продолжает жить в свое удовольствие и за их счастливое, безбедное завтра. А за сегодня из своего кармана платит простой, несчастный и обездоленный пролетарий.

Антон Науменко