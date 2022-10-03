Эксперт предложил ввести налог на роскошь вместо увеличения тарифов ЖКХ

Повышение тарифов за коммунальные услуги скажется на жизни людей негативно и есть другие способы решать проблему необходимости увеличения сборов ЖКХ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов.

«Рост тарифов ЖКХ дурно скажется на рейтинге власти, это будет чревато последствиями в отношении уровня доверия к власти. В тяжёлых нынешних условиях это отразится на жизни людей весьма негативно. Возможно, даже будут широкие протесты, связанные с повышением тарифов. И это будет приводить к обеднению населения, потому что все показатели говорят о том, что благосостояние людей не растёт», — отметил Андрей Данилов.

Он считает, что логичнее было бы ввести прогрессивную ставку налогообложения на доходы жителей России, и, возможно, субсидировать сферу ЖКХ, «но на это вряд ли пойдёт правящий класс».

«И нужно увеличить налоги на роскошь. У нас многие крупные бизнесмены, гендиректора, владельцы компаний, так называемые олигархи, ездят на дорогих автомобилях и имеют недвижимость за границей. Это недоступные обычным людям блага, почему бы не ввести на них налог. Тогда в нашей стране можно было бы решить вопрос дефицита бюджета и поднять рейтинг власти», — считает эксперт.

Он также отметил, что национализация некоторых предприятий, принадлежащих частным лицам, также могла бы положительно повлиять на экономическую ситуацию в России: «Опыт такой в других странах есть, воспользоваться им в наше нелёгкое время было бы здорово, и люди бы оценили этот шаг».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ проведет индексацию тарифов ЖКУ для населения 1 декабря 2022 г. вместо 1 июля 2023 г., предельный уровень индексации тарифов при этом не превысит 9%.

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