Дайджест новостей на 4 октября
[В мире]
Суд Кишинева продлил арест вице-председателя оппозиционной партии «Шор»
[Внешняя политика]
В МИД ответили на предложение Трасс об изъятии активов России
Премьер Японии отреагировал на выход России из соглашения о Курилах
Путин прокомментировал протесты в Германии из-за роста цен на энергию
Оскорбившая россиян консул Норвегии прекратила работу в МИД
Посол Израиля в РФ надеется решить вопрос о перекрестном годе культуры в беседе со Швыдким
[Внутренняя политика]
Правительство предложило разрешить Гохрану продавать драгоценности на внешнем рынке
Минкультуры предложило ввести сбор авторского вознаграждения с ввозимых цифровых носителей
[Общество]
Борец с ЛГБТ Булатов пообещал добиться возбуждения нового дела для художницы Юлии Цветковой
Случаи мошенничества от имени Эрмитажа зафиксированы в Петербурге
Роскомнадзор заблокировал сайт вестника оппозиционной русскоязычной культуры
[Протесты]
5 сентября протестующие пикетировали здание правительства Молдавии
5 сентября польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Украиной
5 сентября в Лейпциге прошли акции протеста против роста цен на энергоносители
6 сентября в Индонезии тысячи людей вышли на акцию протеста против роста цен на топливо
[Культура]
На создание историко-патриотического лагеря в Печорах выделено 100 млн рублей
В Париже открылась выставка, посвященная композитору Сергею Рахманинову
Глава Музеев Кремля приняла участие в форуме директоров музеев в Китае