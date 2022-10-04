Главная Рубрики События 2022 Октябрь 04 Дайджест новостей на 4 октября

Дайджест новостей на 4 октября

 

Дайджест новостей на 4 октября

 

[В мире]

 

Суд Кишинева продлил арест вице-председателя оппозиционной партии «Шор»

 

[Внешняя политика]

 

В МИД ответили на предложение Трасс об изъятии активов России

 

Премьер Японии отреагировал на выход России из соглашения о Курилах

 

Путин прокомментировал протесты в Германии из-за роста цен на энергию

 

Оскорбившая россиян консул Норвегии прекратила работу в МИД

 

Посол Израиля в РФ надеется решить вопрос о перекрестном годе культуры в беседе со Швыдким

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство предложило разрешить Гохрану продавать драгоценности на внешнем рынке

 

Минкультуры предложило ввести сбор авторского вознаграждения с ввозимых цифровых носителей

 

[Общество]

 

Борец с ЛГБТ Булатов пообещал добиться возбуждения нового дела для художницы Юлии Цветковой

 

Случаи мошенничества от имени Эрмитажа зафиксированы в Петербурге

 

Роскомнадзор заблокировал сайт вестника оппозиционной русскоязычной культуры

 

[Протесты]

 

5 сентября протестующие пикетировали здание правительства Молдавии

 

5 сентября польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска на границе с Украиной

 

5 сентября в Лейпциге прошли акции протеста против роста цен на энергоносители

 

6 сентября в Индонезии тысячи людей вышли на акцию протеста против роста цен на топливо

 

[Культура]

 

На создание историко-патриотического лагеря в Печорах выделено 100 млн рублей

 

В Париже открылась выставка, посвященная композитору Сергею Рахманинову

 

Глава Музеев Кремля приняла участие в форуме директоров музеев в Китае

 

 

Рабкор.ру
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4-10-2022 События, , 12
Эксперт предложил ввести налог на роскошь вместо увеличения тарифов ЖКХ
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