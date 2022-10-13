Хроники мобилизации

«Рабкор» продолжает освещать тему мобилизации. В прошлой статье были рассмотрены правила вручения повестки, в той же статье есть контакты юристов.

На прошлой неделе властями были оформлены некоторые льготы для мобилизованных. 7 октября Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных, а также о трудовых гарантиях: после демобилизации люди смогут вернуться на свое рабочее место. Вот только мобилизация началась 21 сентября, а указ подписан 7 октября. Сколько мобилизованных было уволено в промежутке, остается только гадать. Федеральная налоговая служба уточнила, что от налогов мобилизованные не освобождаются. А законопроект о помощи мобилизованным Госдума отозвала. Правительство, банки и частные компании так и не смогли договориться за чей счет эта помощь должна быть оказана.

На прошлой неделе прокуратура признала незаконным первое уголовное дело об уклонении от мобилизации.

В Петербурге к раздаче повесток привлекли работников муниципалитетов. Они жалуются, что многие не открывают им дверь, а если открывают, говорят, что адресат повестки уехал. Еще они жалуются на то, что в повестках много ошибок. В Москве к раздачей повесток занимались сотрудники коммунальных служб, повестки они разносили после работы безвозмездно. Однажды даже была попытка мобилизовать тех самых разносивших повестки коммунальщиков, но удалось мобилизовать только двух человек, потому что повестки были оформлены неправильно. Хотели даже мобилизовать директора ГБУ «Жилищник», но у него оказалась бронь. Кроме сотрудников коммунальных служб и работников муниципалитетов к вручению повесток могут привлекать учителей и сотрудников МФЦ и сотрудников ГИБДД.

Также в СМИ появляются новости, о том, что повестки приходят к больным людям. Например, в Екатеринбурге мобилизовали многодетного отца с гипертонией, требующей постоянного приема лекарств. Например, в Москве повестку принесли инвалиду с аутизмом и шизофренией. Павлу Чикову, юристу, помогающему мобилизованным, подписчики сообщают, что призывают больных СПИДом или раком.

В этих условиях неудивительно, что некоторые из мобилизованных умирают, не доехав до линии фронта. По сведениям Чикова С начала мобилизации в частях и пунктах сбора умерли более десяти призывников в Перми, Кабардино-Балкарии, Новосибирске, Тюменской области, Владивостоке и Омске. Чаще всего официальная причина — сердечный приступ. По сведениям других источников некоторые из умерших покончили с собой, другие умерли при невыясненных обстоятельствах. Одной угрозы мобилизации хватило 27-летнему рэперу из Краснодара Ивану Петунину, чтобы совершить самоубийство.

Лилия Светлова