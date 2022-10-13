Зачем мобилизуют пацифистов?

Главная политическая ошибка власти в процессе частичной мобилизации заключается в том, что повестки вручают ярым противникам этой “невойны” – навальнистам, яблочникам и прочим представителям либеральной оппозиции, многие из которых открыто призывают к тому, чтобы сдаваться в украинский плен в случае попадания в зону СВО.

А кремлёвские пропагандисты типа Маргариты Симоньян злорадствовали и радостно сообщали о том, что повестки вручались даже участникам антивоенных акций протеста в Москве, которые прошли в первые дни мобилизации.

Что будут делать такие мобилизованные когда попадут на фронт, предсказать не сложно. Местные чиновники об этом, конечно, не думают. Это не их головная боль, им лишь бы избавиться от неугодных, а дальше хоть трава не расти.

В лучшем случае такие солдаты, ненавидящие путинский режим, получат реальный боевой опыт. В худшем случае перейдут на сторону врага, прихватив с собой трофеи.

Повестку, кстати, приносили и бывшему руководителю пензенского штаба Алексея Навального (организации, которая признана в России экстремистской) Антону Струнину. Правда вручить её не смогли, так как Антон уже давно не живёт в России.

Лев Троцкий в своей книге про историю русской революции писал о том, что в имперскую армию в период первой мировой войны забирали всех революционеров и вообще вольнодумцев и неблагонадёжных в виде наказания. Это привело к тому, что попадая в армию они объясняли людям несправедливость войны, что стало одной из главных причин морального разложения солдат.

Историю надо учить.

Сергей Падалкин

– является координатором Левого Фронта в Пензенской области.

Официальная линия ЛФ состоит в поддержке СВО и мобилизации

(правда, с некоторыми оговорками).

Источник: https://t.me/padalkin_online