Дайджест новостей на 18 октября
[В мире]
В ООН призвали власти Ирана расследовать гибель Махсы Амини
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
[Внешняя политика]
В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
Киев подвергся ракетному обстрелу
Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий
В ДНР сообщили, что первых мобилизованных россиян привезли в зон СВО
[Внутренняя политика]
Депутатам Госдумы официально разрешат самомобилизовываться на фронт
Депутаты Госдумы отозвали законопроект о помощи мобилизованным
В России перенесли осенний призыв, «чтобы не усугублять ситуацию»
В каких регионах России завершилась частичная мобилизация?
[Экономика]
Компании сообщили о рисках для параллельного импорта из-за мобилизации
Онлайн-оборот доставки продуктов в России упал на 94% в последнюю декаду сентября
Страной-партнером выставки «Иннопром» в 2023 году станет Беларусь
Что нужно для импортозамещения?
[Общество]
Прокуратура признала незаконным первое дело об уклонении от мобилизации
Коммунальщиков в Москве заставили вручать повестки жителям, а затем мобилизовали их самих
Пограничники стали снимать пилотов с рейсов из-за запрета на пересечение границы
Что родственники покупают мобилизованным на сборы
[Происшествия]
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
Двое мобилизованных умерли в Новосибирске и Тюмени
В учебном центре Елань погибли трое мобилизованных
11 мобилизованных из Бердска госпитализированы
[Протесты]
20 сентября молдавские фермеры вышли на протесты
21 сентября в Брюсселе прошла массовая акция протеста против роста цен