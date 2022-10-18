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Дайджест новостей на 18 октября

 

Дайджест новостей на 18 октября

 

[В мире]

 

В ООН призвали власти Ирана расследовать гибель Махсы Амини

 

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

 

[Внешняя политика]

 

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

 

Киев подвергся ракетному обстрелу

 

Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий

 

В ДНР сообщили, что первых мобилизованных россиян привезли в зон СВО

 

[Внутренняя политика]

 

Депутатам Госдумы официально разрешат самомобилизовываться на фронт

 

Депутаты Госдумы отозвали законопроект о помощи мобилизованным

 

В России перенесли осенний призыв, «чтобы не усугублять ситуацию»

 

В каких регионах России завершилась частичная мобилизация?

 

[Экономика]

 

Компании сообщили о рисках для параллельного импорта из-за мобилизации

 

Онлайн-оборот доставки продуктов в России упал на 94% в последнюю декаду сентября

 

Страной-партнером выставки «Иннопром» в 2023 году станет Беларусь

 

Что нужно для импортозамещения?

 

[Общество]

 

Прокуратура признала незаконным первое дело об уклонении от мобилизации

 

Коммунальщиков в Москве заставили вручать повестки жителям, а затем мобилизовали их самих

 

Пограничники стали снимать пилотов с рейсов из-за запрета на пересечение границы

 

Что родственники покупают мобилизованным на сборы

 

[Происшествия]

 

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

 

Двое мобилизованных умерли в Новосибирске и Тюмени

 

В учебном центре Елань погибли трое мобилизованных

 

11 мобилизованных из Бердска госпитализированы

 

[Протесты]

 

20 сентября молдавские фермеры вышли на протесты

 

21 сентября в Брюсселе прошла массовая акция протеста против роста цен

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18-10-2022 События, , 49
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