Казахстан. Работники в Жанаозене на два часа приостановили работу в знак поддержки избитого активиста

12 октября работники компании «Озенмунайгаз» приостановили работу в знак поддержки Муратбая Жумагалиева, который на прошлой неделе был избит. Они потребовали не тормозить расследование по факту избиения активиста и наказать виновных.

Участники акции записали видеообращение. В нем один из участников Нурлыбек Нургалиев сказал, что Муратбай Жумагалиев после жестокого избиения не может передвигаться без костылей.

«Пока не найдут тех, кто избил Муратбая, мы будем выражать протест. Сожгли машину перед домом Муратбая. Это дело не раскрыто. Убили его лошадь в сарае. И это [дело] не раскрыто. Теперь его самого чуть жестоко избили. Поэтому требуем от полиции Жанаозена оперативно раскрыть это дело», — сказал в видеообращении Нурлыбек Нургалиев.

Он сказал, что не может назвать примерное количество участников акции, но работу приостановили вахтовики управления буровых работ «Озенмунайгаза». Во время акции к ним подошли люди из руководства предприятия и спросили: почему из-за одного человека останавливаете работу предприятия? Однако работники не прекратили акцию и провели ее на протяжении двух часов.

На прошлой неделе стало известно, что в Жанаозене неизвестные избили гражданского активиста незарегистрированной Демократической партии Муратбая Жумагалиева. Он сообщил, что инцидент произошел вечером 6 октября, когда он с сыном возвращался домой. По словам активиста, во дворе его дома к ним подошли неизвестные мужчины, одетые в маски и форму СОБРа, завели разговор, затем напали на него. В комментарии Азаттыку активист сообщил, что его избили «около десяти человек, били железными палками».

После избиения Муратбая Жумагалиева в городе Жанаозене местная полиция открыла дело по статье «Хулиганство».

Муратбай Жумагалиев — один из активистов в Жанаозене, открыто высказывающий свое мнение по общественным проблемам. В июне этого года Жумагалиев и другой активист, Нурлыбек Нургалиев, подали в администрацию президента Казахстана письмо, в котором призвали его инициировать новое расследование Жанаозенских событий 2011 года. Нефтяники обратились к президенту страны в третий раз.

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