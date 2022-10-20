Дайджест новостей на 21 октября
[Внешняя политика]
Евросоюз осудил присоединение новых территорий к России
Оператор «Турецкого потока» сообщил об отзыве лицензии из-за санкций ЕС
Первый Русский музей в Австралии откроет экспозиции в новом здании в ноябре 2022 года
[Внутренняя политика]
Россияне с бронью получат удостоверение об отсрочке от призыва
Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при проведении частичной мобилизации
Путин утвердил кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных
Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков
[Экономика]
Российские компании активно закупают софт для слежки за сотрудниками
[Общество]
Что нужно купить призывнику для поездки на фронт: ассортимент и цены
Уволенный хабаровский военком получил должность в Магадане
Амурский призыв. Как жителей сел собирают в воинской части
В Екатеринбурге мобилизовали многодетного отца с хроническим заболеванием
[Происшествия]
Проводы мобилизованного в Москве закончились поножовщиной с тремя ранеными
Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Список случаев
Погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области
[Протесты]
В Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Амини
[Культура]
В Москве Дарвиновский музей и театр Виктюка стали пунктами мобилизации
Музеи Кремля планируют показать выставку про фальсификацию материальной истории