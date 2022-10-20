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Дайджест новостей на 21 октября

 

Дайджест новостей на 21 октября

 

[Внешняя политика]

 

Евросоюз осудил присоединение новых территорий к России

 

Оператор «Турецкого потока» сообщил об отзыве лицензии из-за санкций ЕС

 

Первый Русский музей в Австралии откроет экспозиции в новом здании в ноябре 2022 года

 

[Внутренняя политика]

 

Россияне с бронью получат удостоверение об отсрочке от призыва

 

Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при проведении частичной мобилизации

 

Путин утвердил кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных

 

Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков

 

[Экономика]

 

Российские компании активно закупают софт для слежки за сотрудниками

 

[Общество]

 

Что нужно купить призывнику для поездки на фронт: ассортимент и цены

 

Уволенный хабаровский военком получил должность в Магадане

 

Амурский призыв. Как жителей сел собирают в воинской части

 

В Екатеринбурге мобилизовали многодетного отца с хроническим заболеванием

 

[Происшествия]

 

Проводы мобилизованного в Москве закончились поножовщиной с тремя ранеными

 

Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Список случаев

 

Погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области

 

[Протесты]

 

В Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Амини

 

[Культура]

 

В Москве Дарвиновский музей и театр Виктюка стали пунктами мобилизации

 

Музеи Кремля планируют показать выставку про фальсификацию материальной истории

Рабкор.ру
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20-10-2022 События, , 33
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