Казахстан: забастовочное движение растет

Рабочие двух предприятий в Мангистауской области, принадлежащих южнокорейской компании, записали видео и потребовали повышения заработной платы. Это показывает, что забастовочный потенциал на Западном Казахстане сохраняется.

Так, рабочие ТОО «Кен-сары» в своём обращении потребовали увеличения заработной платы на 100%. Учредителями и хозяевами предприятия является корейская сторона и она уже в течение нескольких лет отказывалась повышать заработную плату.

В свою очередь нефтяники ТОО «Meerbusch», занимающегося добычей нефти на месторождении Кульжан в Бейнеуском районе, отметили многочисленные факты нарушения Трудового Кодекса и техники безопасности со стороны корейских работодателей. Также они указали на то, что представители администрации постоянно игнорировали требования коллектива увеличить заработную плату в связи с инфляцией.

«На месторождении работают 120 человек. Многие работают тут по 10-15 лет. Размер заработной платы у всех разный, к примеру, водители получают 170 тысяч тенге, оператор пятого разряда 250 тысяч, в то время как такой же сотрудник на другом месторождении получает по 400-600 тысяч тенге. Мы обратились к руководству с просьбой увеличить нам зарплату на 100%, но нам предложили надбавку только на 50 тысяч тенге. С сегодняшними ценами это прибавка едва ли будет ощутима, поэтому мы записали видеообращение, чтобы привлечь внимание властей к нашей проблеме», заявили рабочие.

Кроме этого, нефтяники потребовали уровнять их зарплаты с рабочими государственной компании КазМунайГаз, выставив условие равной оплаты за равный труд, указав, что иностранные сотрудники той же квалификации получают в разы больше казахстанских нефтяников.

В случае отказа южнокорейских бизнесменов последовать призыву рабочих, коллективы намерены приступить к забастовке и к акциям протеста.

Источник: https://t.me/LeftNews1917