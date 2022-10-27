Дайджест новостей на 27 октября
[В мире]
Поставщики оборудования для чипов стали прекращать работать с Китаем
Валюты стран, куда уезжали россияне после начала мобилизации, в октябре подорожали к рублю на 12%
Лиз Трасс уходит в отставку. Она пробыла на посту премьера Британии всего 45 дней
Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром
[Внешняя политика]
К миротворческим миссиям предложили допускать любых военнослужащих
Таможня сообщила о прекращении товарооборота с КНДР на Дальнем Востоке
Власти Дрездена сообщили, что не намерены сносить советский мемориал
Эксперт заявил, то памятнику солдатам Первой мировой войны в Белграде нужна реставрация
[Внутренняя политика]
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
На территории ЮФО и ЦФО, в который входит Москва, объявили режим повышенной готовности
14 октября Путин заявил, что мобилизация в России закончиться в течение двух недель
В Госдуме не смогли принять поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
[Экономика]
Аграрии предупредили о рисках для урожая из-за новых квот
40% дорожно-строительной техники – импортные и замещению не поддаются
Очередное подорожание хлеба неизбежно
Как чувствует себя российский IT-рынок в текущих условиях
[Общество]
Спрос на медиков и снабженцев в России вырос после начала мобилизации
Куда делись полтора миллиона комплектов – депутат о пропавшей военной форме
В Петербурге суд не позволил приостановить мобилизацию местного жителя
Как представители петербургских муниципальных властей разносят повестки о мобилизации
[Пенсии]
Средняя страховая пенсия на конец 2023 года может составить 19 823 рубля
Соцфонд направит более 9,5 триллиона рублей на пенсии в 2023 году
В России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал
[Культура]
«Пегас» из советских блокбастеров оказывался дореволюционным