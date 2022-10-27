Главная Рубрики События 2022 Октябрь 27 Дайджест новостей на 27 октября

Дайджест новостей на 27 октября

 

Дайджест новостей на 27 октября

 

[В мире]

 

Поставщики оборудования для чипов стали прекращать работать с Китаем

 

Валюты стран, куда уезжали россияне после начала мобилизации, в октябре подорожали к рублю на 12%

 

Лиз Трасс уходит в отставку. Она пробыла на посту премьера Британии всего 45 дней

 

Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром

 

[Внешняя политика]

 

К миротворческим миссиям предложили допускать любых военнослужащих

 

Таможня сообщила о прекращении товарооборота с КНДР на Дальнем Востоке

 

Власти Дрездена сообщили, что не намерены сносить советский мемориал

 

Эксперт заявил, то памятнику солдатам Первой мировой войны в Белграде нужна реставрация

 

[Внутренняя политика]

 

Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

 

На территории ЮФО и ЦФО, в который входит Москва, объявили режим повышенной готовности

 

14 октября Путин заявил, что мобилизация в России закончиться в течение двух недель

 

В Госдуме не смогли принять поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

 

[Экономика]

 

Аграрии предупредили о рисках для урожая из-за новых квот

 

40% дорожно-строительной техники – импортные и замещению не поддаются

 

Очередное подорожание хлеба неизбежно

 

Как чувствует себя российский IT-рынок в текущих условиях

 

[Общество]

 

Спрос на медиков и снабженцев в России вырос после начала мобилизации

 

Куда делись полтора миллиона комплектов – депутат о пропавшей военной форме

 

В Петербурге суд не позволил приостановить мобилизацию местного жителя

 

Как представители петербургских муниципальных властей разносят повестки о мобилизации

 

[Пенсии]

 

Средняя страховая пенсия на конец 2023 года может составить 19 823 рубля

 

Соцфонд направит более 9,5 триллиона рублей на пенсии в 2023 году

 

В России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал

 

[Культура]

 

«Пегас» из советских блокбастеров оказывался дореволюционным

 

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
27-10-2022 События, , 81
Казахстан: забастовочное движение растет
  См. также  
 
 
 