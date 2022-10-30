Дайджест новостей на 30 октября
[Внешняя политика]
Личные вещи адмирала Исакова передали музею «Мать-Армения»
[Внутренняя политика]
Песков заявил, что Пригожин – гражданин РФ, который болеет душой за происходящее
Мобилизованных россиян не освободят от налогов
Минфин предложил сократить незащищенные статьи бюджета
В Пензенской области повестки получили 80% жителей, подлежащих частичной мобилизации
В Госдуму внесли законопроект с поправками об отсрочках в закон о мобилизации
Ростовский губернатор сообщил о получении нового задания по мобилизации
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей
Минкультуры предложило вынести на обсуждение создание советов для проверки перфомансов
[Экономика]
В России молочное и мясное поголовье сократилось до исторического минимума
Рост цен и сокращение площади: тренды на рынке новостроек на Кубани
Сельское хозяйство по-прежнему в заложниках у «сырьевого проклятия»
[Общество]
Зачем петербургских предпринимателей вызывают на комиссии по мобилизации
Сводка по мобилизации за 4-5 октября
Двое россиян приплыли на лодке в США. Они спасались от мобилизации
[Образование]
Преподавателям вузов обещают долгосрочные контракты
[Культура]
Российский книжный союз попросил депутата Хинштейна проверить «Тихий Дон», «Бесы» и другие книги
В Екатеринбурге построят второе здание по проекту Foster + Partners