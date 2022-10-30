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Дайджест новостей на 30 октября

 

Дайджест новостей на 30 октября

 

[Внешняя политика]

 

Личные вещи адмирала Исакова передали музею «Мать-Армения»

 

[Внутренняя политика]

 

Песков заявил, что Пригожин – гражданин РФ, который болеет душой за происходящее

 

Мобилизованных россиян не освободят от налогов

 

Минфин предложил сократить незащищенные статьи бюджета

 

В Пензенской области повестки получили 80% жителей, подлежащих частичной мобилизации

 

В Госдуму внесли законопроект с поправками об отсрочках в закон о мобилизации

 

Ростовский губернатор сообщил о получении нового задания по мобилизации

 

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей

 

Минкультуры предложило вынести на обсуждение создание советов для проверки перфомансов

 

[Экономика]

 

В России молочное и мясное поголовье сократилось до исторического минимума

 

Рост цен и сокращение площади: тренды на рынке новостроек на Кубани

 

Сельское хозяйство по-прежнему в заложниках у «сырьевого проклятия»

 

[Общество]

 

Зачем петербургских предпринимателей вызывают на комиссии по мобилизации

 

Сводка по мобилизации за 4-5 октября

 

Двое россиян приплыли на лодке в США. Они спасались от мобилизации

 

[Образование]

 

Преподавателям вузов обещают долгосрочные контракты

 

[Культура]

 

Российский книжный союз попросил депутата Хинштейна проверить «Тихий Дон», «Бесы» и другие книги

 

В Екатеринбурге построят второе здание по проекту Foster + Partners

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30-10-2022 События, , 7
Дайджест новостей на 27 октябряХроники мобилизации. Часть 2
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