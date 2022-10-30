Хроники мобилизации. Часть 2

«Рабкор» продолжает следить за новостями о мобилизации.

14 октября президент заявил, что частичная мобилизации закончится в течение двух недель. Это связывают с тем, что с 1 ноября начнется плановый осенний призыв, который ранее был отложен на месяц. 28 октября министр обороны доложил президенту о завершении мобилизации, однако указ об ее окончании еще не подписан.

Уже 17 октября мэр Москвы сообщил о завершении мобилизации в столице. Такое раннее свертывание мобилизационных мероприятий возможно связано с тем, что Москва – город федерального значения, нее нет сельской местности, на которую можно было бы свалить мобилизационное задание, так как Московская область – другой регион. Потому московским властям приходилось пускаться на всяческие ухищрения, чтобы и задание выполнить, и население не сильно нервировать. Например, полиция в столице проводила рейды по хостелам, чтобы найти подлежащих мобилизации.

Получила продолжение пензенская история с развалившимся уголовным делом об уклонении от мобилизации. Глав пензенского следственного комитета наказали за уголовное дело за неявку в военкомат. Ему вынесено решение о неполном служебном соответствии.

Также появляются сообщения о попытках устранять нарушения при мобилизации. Нарушения как правило связаны с призывом больных людей. К примеру, прокуратура Еланского гарнизона потребовала от военкоматов устранить допущенные нарушения.

Россияне бегут из страны от мобилизации не только по суше, но даже и по морю. Двое мужчин приплыли на лодке на остров святого Лаврентия, относящийся к штату Аляска. Более 20 россиян на яхтах попытались уплыть в Южную Корею, но через границу корейские пограничники пропустили только двоих.

Мобилизация сказывается на авиасообщении. Например, в Уфе на 9 часов отложили рейс в Анталью из-за мобилизации второго пилота.

Выплаты семьям мобилизованных вызывают жалобы. Жены мобилизованных волгоградцев жалуются в прокуратуру, так как им выплатили по 6 тысяч за первые две недели. А жены свердловских призывников написали обращение президенту, потому что им вообще ничего не выплатили.

Лилия Светлова