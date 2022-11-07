Хроники мобилизации. Часть 3

«Рабкор» продолжает освещать для своих читателей тему мобилизации.

За последнюю неделю не поступало никаких новостей о том, что был подписан указ об окончании мобилизации. Поэтому формально она продолжается, несмотря на заявления министра обороны и президента об обратном. Правда, Путин уже разъяснил, что официального документа для завершения мобилизации не требуется, но устное высказывание президента тоже не является решением, на которое можно было бы ссылаться в суде или в других инстанциях. Кроме того, 31 октября Госдума признала мобилизацию предпринимателя основанием для увольнения его работников, из его следует, что такие работники могли больше месяца находиться в подвешенном состоянии. Некоторые законодательные инициативы хода не получили: в Госдуме планировали внести в Уголовный кодекс норму об уклонении от мобилизации, но отказались от этой идеи, так как частичная мобилизация завершена и проект закона утратил актуальность.

В середине октября после нападений на военкоматы в некоторых городах, охранять эти учреждения было поручено Росгвардии. Видимо Росгвардии хватило не везде, так как в Свердловской области военкоматы поручили охранять сотрудникам полиции и уголовного розыска, что не вызвало энтузиазма у полицейских, так как основных обязанностей с них никто не снимал.

Некоторые высказывания на тему мобилизации достойны номинации на премию имени Марии Антуанетты. Директор по персоналу банка РНКБ Юлия Бородай на лекции в НИУ ВШЭ заявила, что люди, участвующие в специальной военной операции, бросят пить алкоголь, смогут заняться спортом и проявить себя как настоящие мужчины, а это поспособствует появлению более здорового поколения. Похоже, госпожа директор воспринимает специальную военную операцию как туристический поход с палаткой. Да будет известно госпоже директору и ей подобным, между военными действиями и занятиями спортом есть разница. И состоит она в том, что участников военных действий могут убить или покалечить. Да, спортсмены могут умереть или получить травму на соревнованиях, но то, что для спорта является эксцессом, для военных действий норма.

К величайшему сожалению, эта норма дает о себе знать. Начинают поступать новости об умерших на фронте мобилизованных. 5 октября в зоне СВО погиб учитель физкультуры Вадим Седов, а 7 октября в зоне погиб адвокат Андрей Никифоров, оба были из Петербурга. Еще четверо жителей Минусинска и поселка Зеленый бор погибли в те же дни на передовой. Поступают сведения и о гибели большого числа мобилизованных из Воронежской области. Поскольку официальных данных никто не объявлял, жены и матери в Воронеже требуют информации от губернатора и его сотрудников. В Казани тем временем произошел бунт среди мобилизованных, жаловавшихся на сырые дрова и недостойное обращение.

Есть все основания полагать, что число подобных конфликтов будет только увеличиваться.

Лилия Светлова