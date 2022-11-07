Дайджест новостей на 8 ноября
[В мире]
Полиция Финляндия расследует контрабанду поставляемого на Украину оружия
Власти Финляндии не запретят НАТО размещать в стране ядерное оружие
Власти Германии направят 91 млрд евро на поддержку потребителей газа
[Внешняя политика]
Казахстан продолжает дистанцироваться от совместных проектов с российскими организациями
Гендиректор «Укрэнерго» заявил, что Украине грозит «зимний гуманитарный кризис»
[Внутренняя политика]
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
Путин объявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации
Власти Петербурга отменили празднование Нового года ради оснащения мобилизованных
В России планируется создание добровольческих отрядов из спортсменов
[Экономика]
Хакасия сообщает о приближающейся катастрофе в угольной отрасли
Россияне сократили размер ипотечных кредитов по аналогии с 2015 годом
IRI зафиксировала мировой тренд на жесткую экономию периода 1970–1980-х
Производители напитков ищут способы выхода на зарубежные рынки
[Общество]
Частичная мобилизация медперсонала может усилить его нехватку
В Башкортостане ученики сельской школы остались без педагога по семи предметам
Что нужно призывнику для поездки на фронт
Как живут мобилизованные в воинской части Екатеринбурга
[Происшествия]
Концентрация вредных веществ в сточных водах во Владивостоке превышает норму в 450 раз
В ходе спецоперации на Украине погиб учитель физкультуры из Санкт-Петербурга
Коммунальный коллапс в Волгограде обернулся экологической катастрофой
Власти Волгограда назвали причину крупнейшей аварии на канализации
[Пенсии]
Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос
В Госдуме предложили обсудить досрочную пенсию педагогам
[Культура]
Малевич и круга предстают реальными на выставке в Еврейском музее