Главная Рубрики События 2022 Ноябрь 07 Дайджест новостей на 8 ноября

Дайджест новостей на 8 ноября

 

Дайджест новостей на 8 ноября

 

[В мире]

 

Полиция Финляндия расследует контрабанду поставляемого на Украину оружия

 

Власти Финляндии не запретят НАТО размещать в стране ядерное оружие

 

Власти Германии направят 91 млрд евро на поддержку потребителей газа

 

[Внешняя политика]

 

Казахстан продолжает дистанцироваться от совместных проектов с российскими организациями

 

Гендиректор «Укрэнерго» заявил, что Украине грозит «зимний гуманитарный кризис»

 

[Внутренняя политика]

 

Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

 

Путин объявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

 

Власти Петербурга отменили празднование Нового года ради оснащения мобилизованных

 

В России планируется создание добровольческих отрядов из спортсменов

 

[Экономика]

 

Хакасия сообщает о приближающейся катастрофе в угольной отрасли

 

Россияне сократили размер ипотечных кредитов по аналогии с 2015 годом

 

IRI зафиксировала мировой тренд на жесткую экономию периода 1970–1980-х

 

Производители напитков ищут способы выхода на зарубежные рынки

 

[Общество]

 

Частичная мобилизация медперсонала может усилить его нехватку

 

В Башкортостане ученики сельской школы остались без педагога по семи предметам

 

Что нужно призывнику для поездки на фронт

 

Как живут мобилизованные в воинской части Екатеринбурга

 

[Происшествия]

 

Концентрация вредных веществ в сточных водах во Владивостоке превышает норму в 450 раз

 

 

В ходе спецоперации на Украине погиб учитель физкультуры из Санкт-Петербурга

 

Коммунальный коллапс в Волгограде обернулся экологической катастрофой

 

Власти Волгограда назвали причину крупнейшей аварии на канализации 

 

[Пенсии]

 

Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос

 

В Госдуме предложили обсудить досрочную пенсию педагогам

 

[Культура]

 

Малевич и круга предстают реальными на выставке в Еврейском музее

Рабкор.ру
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7-11-2022 События, , 13
Хроники мобилизации. Часть 3
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