Главная Рубрики События 2022 Ноябрь 10 Дайджест новостей на 10 ноября

Дайджест новостей на 10 ноября

 

Дайджест новостей на 10 ноября

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Краснодарского края пояснили, то при ошибочной мобилизации единовременную выплату придется вернуть

 

В правительстве обсуждают ликвидацию «Роснано»

 

Минсельхоз решил отказаться от субсидии на приобретение кормов для молочных ферм

 

Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты

 

Власти хотят ограничить продажу зарубежных видеоигр в России

 

В Госдуму внесен законопроект о запрете мобилизовывать неслуживших

 

[Экономика]

 

В сетях товаров повседневного спроса опасаются экономных покупателей

 

Заводы перестали выпускать сливки в маленькой таре

 

Аналитики сообщили о подорожании новых машин в России на 19% с начала года

 

Траты россиян на антидепрессант в январе–сентябре вросли на 70%

 

Производители предупредили о риске нехватки печей для копчения рыбы

 

Почему сокращается средний размер кредита на покупку квартиры

 

[Общество]

 

Полиция провела рейды в московских хостелах. Искали подлежащих мобилизации

 

Жены мобилизованных волгоградцев пожаловались в прокуратуру на мизерные выплаты

 

Двадцать россиян уплыли от мобилизации в Южную Корею

 

[Культура]

 

Памятник «Минин и Пожарский» спасен вовремя

 

Премия «Инновация» не будет вручаться в этом году

 

Русский музей планирует открыть виртуальный филиал в Китае 

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10-11-2022 События, , 5
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