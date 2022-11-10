Дайджест новостей на 10 ноября
[Внутренняя политика]
Власти Краснодарского края пояснили, то при ошибочной мобилизации единовременную выплату придется вернуть
В правительстве обсуждают ликвидацию «Роснано»
Минсельхоз решил отказаться от субсидии на приобретение кормов для молочных ферм
Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты
Власти хотят ограничить продажу зарубежных видеоигр в России
В Госдуму внесен законопроект о запрете мобилизовывать неслуживших
[Экономика]
В сетях товаров повседневного спроса опасаются экономных покупателей
Заводы перестали выпускать сливки в маленькой таре
Аналитики сообщили о подорожании новых машин в России на 19% с начала года
Траты россиян на антидепрессант в январе–сентябре вросли на 70%
Производители предупредили о риске нехватки печей для копчения рыбы
Почему сокращается средний размер кредита на покупку квартиры
[Общество]
Полиция провела рейды в московских хостелах. Искали подлежащих мобилизации
Жены мобилизованных волгоградцев пожаловались в прокуратуру на мизерные выплаты
Двадцать россиян уплыли от мобилизации в Южную Корею
[Культура]
Памятник «Минин и Пожарский» спасен вовремя
Премия «Инновация» не будет вручаться в этом году
Русский музей планирует открыть виртуальный филиал в Китае