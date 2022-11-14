Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Американский кинорежиссер Дэвид Йорк Гриффит: Начало творческого пути

(из цикла: «История мирового кинематографа»)

16 НОЯБРЯ (среда) в 19.00

докладчик: В.Н. Сачков

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

Техника кинематографии была изобретена в 1888 г. После этого должно было пройти без малого 30 лет, чтобы кино стало подлинным искусством. В тот долгий период оно пребывало в состоянии балаганного аттракциона на потребу самой невзыскательной публики. Продолжительность демонстрировавшихся лент ограничивалась считанными минутами, содержание художественностью не отличалось.

Кустарными энтузиастами проводились более и менее интересные эксперименты с комбинированной съемкой. В единичных случаях результаты подобных экспериментов с большими натяжками можно было признать произведением искусства. Это выходило случайно, неосознанно. В те годы еще никто не понимал возможностей нового технического средства и что его помощью можно создавать.

Революция, превратившая балаганное развлечение в искусство, началась в 1908 г. и была связана с именем американца Д.Й. Гриффита (1875-1948 гг.). Он первым осознал, что кинематограф – это не движущаяся фотография, а нечто несопоставимо более мощное и социально значительное. Кино для Гриффита было точкой опоры, творческое использование которой способно и призвано изменять к лучшему все человечество, весь мир.

Доклад посвящен началу творческого пути великого кинематографиста, его первым шагам и первым опытам.

Доклад сопровождается демонстрацией короткометражных фильмов:

«Песнь о рубашке» (1908, в главных ролях Линда Андерсон и Флоренс Лоуренс),

«Доверие» (1909, в главной роли Флоренс Лоуренс),

«Ловушка для Санта-Клауса» (1909, в главной роли Мэрион Леонард),

«Их бегство» (1909, в главной роли Мэри Пикфорд),

«Такова жизнь» (1910, в главной роли Мэри Пикфорд).

Сведения о докладчике:

Сачков Вячеслав Николаевич – историк и философ; сотрудник Фонда развития социалистических и социал-демократических идей им. Г.В. Плеханова; председатель Общества атеистов Подмосковья; автор более 100 публикаций по философии, русской литературе и истории революционного движения.

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru