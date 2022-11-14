Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
Американский кинорежиссер Дэвид Йорк Гриффит: Начало творческого пути
(из цикла: «История мирового кинематографа»)
16 НОЯБРЯ (среда) в 19.00
докладчик: В.Н. Сачков
Беседа проводится в Библиотеке №50
(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)
Техника кинематографии была изобретена в 1888 г. После этого должно было пройти без малого 30 лет, чтобы кино стало подлинным искусством. В тот долгий период оно пребывало в состоянии балаганного аттракциона на потребу самой невзыскательной публики. Продолжительность демонстрировавшихся лент ограничивалась считанными минутами, содержание художественностью не отличалось.
Кустарными энтузиастами проводились более и менее интересные эксперименты с комбинированной съемкой. В единичных случаях результаты подобных экспериментов с большими натяжками можно было признать произведением искусства. Это выходило случайно, неосознанно. В те годы еще никто не понимал возможностей нового технического средства и что его помощью можно создавать.
Революция, превратившая балаганное развлечение в искусство, началась в 1908 г. и была связана с именем американца Д.Й. Гриффита (1875-1948 гг.). Он первым осознал, что кинематограф – это не движущаяся фотография, а нечто несопоставимо более мощное и социально значительное. Кино для Гриффита было точкой опоры, творческое использование которой способно и призвано изменять к лучшему все человечество, весь мир.
Доклад посвящен началу творческого пути великого кинематографиста, его первым шагам и первым опытам.
Доклад сопровождается демонстрацией короткометражных фильмов:
«Песнь о рубашке» (1908, в главных ролях Линда Андерсон и Флоренс Лоуренс),
«Доверие» (1909, в главной роли Флоренс Лоуренс),
«Ловушка для Санта-Клауса» (1909, в главной роли Мэрион Леонард),
«Их бегство» (1909, в главной роли Мэри Пикфорд),
«Такова жизнь» (1910, в главной роли Мэри Пикфорд).
Сведения о докладчике:
Сачков Вячеслав Николаевич – историк и философ; сотрудник Фонда развития социалистических и социал-демократических идей им. Г.В. Плеханова; председатель Общества атеистов Подмосковья; автор более 100 публикаций по философии, русской литературе и истории революционного движения.
Как добраться до библиотеки:
Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).
E’mail: muss-96@yandex.ru