Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Изгнание Врангеля из Крыма

(из цикла: «История Русской революции»)

17 НОЯБРЯ (четверг) в 19.00

докладчик: И.Е. Шибанов

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

I. Как, когда, почему и с кем оказался в Крыму генерал-лейтенант Петр Врангель?

II. Спасение белой армии. Особенности ее добровольческих частей.

III. Предпринятая реформа и модернизация белой армии. Источники ее пополнения.

IV. Концепция «Остров Крым» и возможности перемирия с Советами.

V. Экономические реалии Крыма в 1920 году.

VI. Жизненная необходимость атаки Северной Таврии.

VII. Бои в Северной Таврии и стратегические проблемы белых. Ограничение операций левым берегом Днепра и неудачные десанты на Кубань.

VIII. Каховка: первое и последнее сражение Гражданской войны в стиле Первой мировой. Слом позвоночника белой Русской армии. Причины ее неудачи и отхода в Крым.

IX. Прорыв РККА в Крым и разгром Врангеля.

X. Вопрос репрессий после победы красных.

XI. Судьбы двух спасителей и реаниматоров Добровольческой армии: Михаила Дроздовского и Якова Слащева.

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru