Дайджест новостей на 17 ноября
[В мире]
Генеральный секретарь блока НАТО заявил о готовности принять Швецию и Финляндию в НАТО
[Внешняя политика]
Две ракеты пали в Польше на границе с Украиной – погибло два человека
Военные самолеты подняты с польского аэродрома возле города Томашув-Любельски
Госдепартамент заявил, что США пока «берут время», чтобы понять, что произошло в Польше
Минобороны России называло провокацией заявления о падении «российских» ракет в Польше
[Внутренняя политика]
Госдума признала мобилизацию предпринимателя основанием для увольнения его работников
В Госдуму внесли проект закона о нормах потребления воды
Госдума хочет прописать в Уголовном кодексе наказание для уклонистов от мобилизации
Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации не рассматривается
[Экономика]
Розничные заемщики перестают платить
Для запуска новых энергоблоков ТЭС не хватает деталей
Снижение реальных доходов россиян ускорилось к осени
Эксперты оценили падение числа пассажиров электричек на фоне мобилизации
[Общество]
Данные миллионов клиентов и сотрудников DNS утекли в сеть
Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 6-7 октября
Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 7-8 октября
Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 8-9 октября
Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 10-11 октября
Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 11-12 октября
Петербуржцу вручили повестку в военкомат на приеме у терапевта
Самолет не выпустили из аэропорта Увы в Анталью, потому то второго пилота мобилизовали
О погибшем в СВО мобилизованном адвокате из Петербурга рассказали коллеги
Росгвардия усилила охрану военкоматов
[Пенсии]
Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве увеличат до 23 313 рублей