Главная Рубрики События 2022 Ноябрь 17 Дайджест новостей на 17 ноября

Дайджест новостей на 17 ноября

 

Дайджест новостей на 17 ноября

 

[В мире]

 

Генеральный секретарь блока НАТО заявил о готовности принять Швецию и Финляндию в НАТО

 

[Внешняя политика]

 

Две ракеты пали в Польше на границе с Украиной – погибло два человека

 

Военные самолеты подняты с польского аэродрома возле города Томашув-Любельски

 

Госдепартамент заявил, что США пока «берут время», чтобы понять, что произошло в Польше

 

Минобороны России называло провокацией заявления о падении «российских» ракет в Польше

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума признала мобилизацию предпринимателя основанием для увольнения его работников

 

В Госдуму внесли проект закона о нормах потребления воды

 

Госдума хочет прописать в Уголовном кодексе наказание для уклонистов от мобилизации

 

Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации не рассматривается

 

[Экономика]

 

Розничные заемщики перестают платить

 

Для запуска новых энергоблоков ТЭС не хватает деталей

 

Снижение реальных доходов россиян ускорилось к осени

 

Эксперты оценили падение числа пассажиров электричек на фоне мобилизации

 

[Общество]

 

Данные миллионов клиентов и сотрудников DNS утекли в сеть

 

Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 6-7 октября

 

Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 7-8 октября

 

Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 8-9 октября

 

Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 10-11 октября

 

Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 11-12 октября

 

Петербуржцу вручили повестку в военкомат на приеме у терапевта

 

Самолет не выпустили из аэропорта Увы в Анталью, потому то второго пилота мобилизовали

 

О погибшем в СВО мобилизованном адвокате из Петербурга рассказали коллеги

 

Росгвардия усилила охрану военкоматов

 

[Пенсии]

 

Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве увеличат до 23 313 рублей

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
17-11-2022 События, , 53
Изгнание Врангеля из Крыма
  См. также  
 
 
 