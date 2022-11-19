Хроники мобилизации. Часть 4

«Рабкор» продолжает освещать тему мобилизации. В этом выпуске будет небольшая ретроспектива новостей октября.

Прежде всего стоит обратить внимание на исследование «Важных историй», показывающее, что основная тяжесть мобилизации пришлась не просто на самые бедные регионы. Эти регионы уже к осени были наиболее пострадавшими от специальной военной операции. Например, в Дагестане, где планировали мобилизовать более 2,5% запасников, рост смертности составил 105% от среднестатистических показателей, а в Бурятии, где хотели мобилизовать 3,7% запасников, смертность выросла на 93%.

Переходя к законодательному оформлению мобилизации, стоит отметить, что мобилизация не освобождает от налогов. За мобилизованного их может заплатить его родственник или знакомый. Зато мобилизованных освободили от уплаты пеней по ЖКХ. На мобилизованных предпринимателей не будет распространятся запрет на занятие бизнесом, им даже предоставили пять дней на передачи дел, что в условиях современной бюрократической волокиты очень немного. Для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса утвердили также кредитные каникулы. Семьи, у которых нет бизнеса, видимо, должны выплачивать кредиты без поблажек, довольствуясь отсутствием пеней по ЖКХ.

За последний месяц приходило много новостей о мобилизации в Петербурге. В начале октября в военкоматы города вызывались предприниматели со списками военнообязанных сотрудников, скорее всего, таким образом военкоматы хотели получить актуальную информацию о резервистах. Но, видимо, этой меры оказалось не достаточно. Повестки начали вручать в самых неожиданных местах. Например, Алексей Ромашев получил повестку на приеме у врача. Повестки приходили даже женщинам без медицинского образования. Повестку даже принесли погибшему мобилизованному. К середине октября повестки стали вручать в подъездах домов, как было, например 20 октября, в жилом доме «Купчинские ворота» на Бухарестской улице. Юрист Александр Передрук напомнил, то полиция не может проверять документы для вручения повестки, а также невозможно коллективное заполнение повестки: повестку полностью должен заполнять военный комиссар заранее. 20 октября суд в Петербурге впервые признал незаконной мобилизацию местного жителя.

Несколько новостей о влиянии мобилизации на общество и экономику. После объявления мобилизации россияне стали массово снимать наличность. Осенью увеличилось число зарегистрированных браков. В Новосибирске из-за мобилизации одного инженера трудности испытывают сразу четыре производства. А в Ростове из-за мобилизации 25 сотрудников предприятия сорвался инвестпроект на миллиард рублей.

Продолжают приходить новости о выплатах мобилизованным и их семьям. В Свердловской области по официальным данным выплаты семьям мобилизованных составляют 20 тысяч рублей на семью. Однако, получатели выплат, в других областях, говорят о суммах значительно меньших. В Башкирии семьи мобилизованных получили чуть больше 1800 рублей. В Тюмени самая большая выплата составила 1081 рубль. В Краснодарском крае пояснили, что при ошибочной мобилизации единовременную выплату необходимо вернуть.

Лилия Светлова