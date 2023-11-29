“Урок ненависти я, пожалуй, прогуляю”

Конфликт в Израиле\Палестине и российская оппозиция



Российская либеральная среда традиционно поддерживала Израиль. Эта традиция уходит корнями в историю СССР – в “кампанию по борьбе с космополитизмом”, в официальную поддержку арабских режимов, в травматический опыт интеллигентской социализации, связанный в том числе с бытовым антисемитизмом. Существует характерное для многих постсоветских либералов представление о почти внеисторическом противостоянии, в котором с одной стороны – гуманистический и демократический “Запад”, с другой – “Восток” в лице режимов, играющих на низовом антизападном, антисемитском, антиинтеллигентском сантименте. Сегодняшние события на Ближнем Востоке при желании можно легко вписать в эту же картину, однако баланс постепенно сдвигается. В какую сторону и почему?

За мир, против ненависти



Социологи считают, что война в Украине вызывает все большую усталость среди россиян. Одновременно, у многих есть боязнь, что смена режима станет прологом к еще большей нестабильности, а значит насилию[i]. 56% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной. Такие настроения неизбежно затрагивают часть оппозиционных политиков, которые понимают: для того, чтобы вырвать значительное число россиян из пассивной лояльности, не стоит использовать повестку реванша и агрессии. Нужен курс на диалог и примирение.

“Горюю о простых жителях Израиля и простых жителях Газы, которые хотели жить, но попали в жернова войны” – политик Юлия Галямина (признана иноагентом) пишет о “новой нормальности”, в которой нет места диалогу. “Уроки 20 века: что зло можно победить большей военной мощью и более ресурсным насилием – сегодня уже не работают. Нам надо искать другие идеи для нашего хрупкого человеческого мира.”.

Сходным образом высказывается другая известная оппозиционерка – актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом). “Меня пугает, что общество осуждает меня, если у меня вообще нет ненависти, хоть к какой-то из сторон любого конфликта. И я, повинуясь давлению общества, должна выбрать, кого же я ненавижу”.

Похожие настроения – на левом антивоенном фланге. Олег Шеин пишет о том, что “сторона, развязывающая военные действия, быстро теряет симпатии и вместе с ними международные возможности”, подразумевая в данном случае террористическую вылазку ХАМАС 7 октября. “Может ли Израиль снести Газу с лица земли и вынудить два миллиона ее жителей бежать в Египет? Может ли Иран обрести ядерное оружие и использовать его для уничтожения миллионов жителей Израиля? Это плохие вопросы. Но они возникают там, где царит бескомпромиссность. Где только свой народ прав, а соседи враги”[ii].

Депутат Евгений Ступин считает, что ответственность за текущий виток конфликта несет руководство ХАМАС, а не весь палестинский народ: “Первоначальный ответ Израиля был вынужденный, но сейчас мы видим несоразмерное применение силы, несоразмерные потери мирных жителей с палестинской стороны. Нужно останавливать кровопролитие и искать мирные пути в интересах двух народов”.

Как следует из подобных высказываний, ценностная гуманистическая логика, одобряемая большинством, вполне совпадает с практической: путь к миру – единственный выгодный и рациональный выбор для страны и ее граждан.

Новые медиа

Война пропаганд неизбежно порождает запрос на взвешенную информацию, которая позволяет читателям чувствовать уважение к себе со стороны журналистов и делать собственные выводы о происходящем. На этот запрос пытаются отвечать новые СМИ, вроде Холода, Верстки, Важных историй, не укорененные в прежней оппозиционной медиа-среде, которая мыслит скорее в духе “информационной войны” между Израилем и Палестиной. Новым медиа приходится формировать собственные представления о том, как профессионализм и журналистская объективность могут проявляться в освещении сложных, раскалывающих аудиторию конфликтов. В эти дни мы видим, увы, массу шокирующих инфоповодов – травля и убийства евреев и палестинцев в разных странах, запреты на высказывания, увольнения за политическую позицию, попытки абсолютизировать статус жертвы недобросовестными спикерами с обеих сторон. Как сочетать запрос на объективную информацию с наличием в аудитории одного или двух радикальных флангов, готовых “закенселить” редакцию за любой шаг в сторону? Если новые российские медиа дадут свой ответ и настоят на нем, это будет большим шагом вперед для всей оппозиции, ищущей сегодня оптимальную стратегию контрпропаганды.

Феминистский взгляд и большие идеологии

Феминизм, обретший силу в РФ в последний десяток лет, приносит в медиа, в активизм, в политику свое внимание к микроуровню любых силовых конфликтов, к тому, в какой степени их жертвами становятся женщины и любые уязвимые. Такой подход чаще всего работает поперек больших идеологических оппозиций (“Запад-Восток”, “Европа-Азия”, “цивилизованный мир – варварство”, “советское-антисоветское”), которые свойственны постсоветскому либеральному дискурсу.

Активистка Феминистского антивоенного сопротивления Дарья Серенко (признана иноагентом) убеждена, что требуется гораздо более глубокий анализ ситуации в Израиле\Палестине – вместо расхожих нарративов и аналогий, которые превращаются в призыв к геноциду мирных жителей какого-либо народа или религии, а также в оправдание “сопутствующего ущерба”. “Антисемитизм и исламофобия исторгнуты из одного ксенофобного ада. Ультраправые и фундаменталисты во главе государств опасны для всех, а агрессию они творят не только в отношении «чужих», но и всегда в отношении тех «своих», кто не вписан в их жесткие рамки”.

Серенко считает, что миротворческие механики находятся в глубоком кризисе, но именно работу над ними стоит противопоставлять усилиям российской власти, которая старается использовать каждый военный конфликт в своих целях. “Мы знаем, благодаря расследованию, что поляризирующие вопросы любят использовать кремлевские фабрики троллей для развала движений и ассоциаций — и это можно увидеть на примере женского марша в США, и на том, как настойчиво активисткам/под постами фас неизвестные с закрытыми пустыми аккаунтами требуют высказать позицию”.

Деколониальный поворот

Деколониальная повестка вошла в обиход оппозиции в связи с войной в Украине. Ее диапазон в русскоязычном медиа-поле – от рефлексии над имперским наследием страны и рецептами его политического преодоления до прогнозов о неизбежном распаде РФ по границам национальных республик. Однако, те кто воспринимают проблему деколонизации всерьез и последовательно, неизбежно приходят к переосмыслению многих вещей на глобальном уровне. Это и историческая роль Запада как колонизатора, и история конфликта в Израиле\Палестине, в объяснении которого невозможно уйти от дискуссий о “поселенческом колониализме”. Все это как минимум сильно размывают прежнюю схему, основанную, согласно Владимиру Метелкину, на “отрицании официально декларируемых советских ценностей” и “принятии цивилизационной иерархии с Западом на вершине”.

Недовольные политикой Путина любят сетовать на то, что она ведет страну в Азию, и в неком негативном смысле это действительно так. «По итогам “борьбы за суверенитет” в стиле дугиных-карагановых Россия оказалась в глубокой, полуколониальной зависимости от нескольких южных стран” – веско замечает тот же Шеин. Но от расхожей евроцентристской риторики буквально один шаг до риторики антимигрантской и ксенофобской. Не все делают этот шаг, но расистский соблазн встроен в само западоцентричное миропонимание – особенно убеждаешься в этом, глядя, как вчерашние обличители российской агрессии в Украине видят себя передовым отрядом цивилизаторов на ближневосточных рубежах.

Александра Гармажапова, основательница фонда “Свободная Бурятия” (признана иноагентом), считает, что война на Ближнем Востоке выгодна Путину ещё и потому, что раскалывает антивоенное движение России. Журналистка цитирует фразу израильского дипломата Аркадия Мильмана о «звериной бурятско-путинской инстинктивной ненависти животных» по отношению к террористам из Хамас. «Кроме того, отколются мусульмане, которые в эти дни много узнали о себе. Например, что они все, оказывается, “дикари”. …Меня эти призывы “оградить колючей проволокой” и “разбомбить” возвращают в детство – именно тогда я слышала, как взрослые по телевизору предлагали таким образом решить “чеченский вопрос”».

Для олигархов 90-х огромные пространства России были интересны в основном с точки зрения их приватизации и извлечения прибыли. Для путинской элиты подчинение и расширение территорий – вопрос выживания того москвоцентричного и руссоцентричного проекта, который оказался в итоге условием выживания режима. Но когда и каким образом бы ни произошло крушение путинизма, реванш прежней либеральной повестки практически невозможен. Если российская оппозиция всерьез рассчитывает на власть и влияние в будущей России, ей придется всерьез деколонизировать саму себя. Принять и обратить в общее благо тот факт, что страна состоит из разных, но одинаково самоценных в природном плане территорий, которые населены разными сообществами, людьми разных культур и, разумеется, разных взглядов, в том числе на происходящее на Ближнем Востоке. Не надо иерархизировать все это разнообразие согласно стереотипам о территориальной и культурной близости к Западу, не надо пытаться навязывать “правильную линию” по поводу тех или иных конфликтов в мире. Надо заново вырабатывать общие справедливые правила существования – через диалог и формулирование общих интересов.

“Без ООН разберемся”

И еще насчет общих правил. Вся антивоенная оппозиция сходится на том, что одним из катастрофических итогов путинизма и войны стал разрыв с большей частью международных структур и конвенций. Вместе с исключением России из Совета Европы прекратилось ее участие в ЕСПЧ, в конвенции по правам человека, в конвенции против коррупции и т. п. Между тем, Израиль из-за своей политики находится в крайне сложных отношениях с ООН и терпит постоянную критику от правозащитных организаций. Все это порождает, соответственно, огромный скепсис по поводу международных структур в произраильской медиасфере. То же самое касается Международного Уголовного суда, вне юрисдикции которого находятся сейчас и Израиль, и РФ, и Китай, и Иран, и Соединенные Штаты, в которых даже разрешено использовать военную силу для освобождения своих граждан, задержанных по обвинению МУС.

Как бы ни воспринималась израильская специфика, для российской оппозиции следовать этому изоляционистскому тренду просто невозможно – настолько очевидным образом он ведет к усилению репрессий, к беззащитности любых, а тем более недовольных граждан перед государством. Возвращение связей с международными организациями, а также активное участие будущей демократической России в их укреплении – единственно возможный ответ оппозиции на дискурс о “суверенности”, который активно развивает путинская пропаганда.

Аналогии с Украиной?



У сторонников нарратива о мировой схватке демократии и авторитаризма\добра и зла нет сомнений в том, на какой стороне стоят Украина и Израиль. Но если хотя бы немного сдвинуть ракурс, придется учитывать и, например, аргументы украинских левых, которые видят самозащиту Украины от РФ как акт антиколониальной борьбы и поддерживают на тех же основаниях право палестинцев на самозащиту. “В отличие от США и их европейских союзников, Украина систематически поддерживала резолюции ООН, осуждающие незаконную оккупацию палестинских земель, не без беспокойства о последовательности своих собственных территориальных претензий на оккупированный Крым”, – пишет Дарья Сабурова (признана иноагентом). “Угнетение украинского и палестинского народов имеет сходство: речь идет об оккупации наших земель государствами, обладающими ядерным оружием и подавляющей военной силой, которые высмеивают резолюции ООН и международное право, ставя свои причины выше любых дипломатических диалогов”.

В случае с Украиной призывы к прекращению огня с обеих сторон можно воспринимать как уступку Путину, который в самом деле был бы не прочь накануне президентских выборов “продать” хотя бы какие-то территориальные приобретения своим избирателям, уставшим от войны. Есть и другое мнение – режиму РФ не нужен мир ни при каких условиях, ибо прекращение войны заставит вернуть с фронта массы ожесточенных солдат, повысит внимание россиян к внутренним проблемах и прочим образом дестабилизирует ситуацию. Как бы то ни было, в российско-украинской войне очевиден инициатор – даже тем, кто не симпатизирует Евромайдану и сочувствует в первую очередь жителям части Донбасса, пострадавшим от АТО, сложно отрицать, что международный конфликт начался с аннексии Крыма в феврале 2014. Нашей антивоенной оппозиции еще предстоит разбираться с этой проблемой. А вот в случае с далеким, не имеющим прямого отношения к России и уходящим на 100 лет в прошлое израильско-палестинским конфликтом для человека со стороны, надо признать, все есть и будет “неоднозначно”. Поэтому позиция примирения и компромисса уже сегодня кажется гораздо убедительнее – разумеется, для тех, кто не принадлежит к довольно немногочисленным радикальным лобби с обеих сторон. Что и показывает статистика – 66 % россиян не поддерживают ни одну, ни другую сторону конфликта.

Контуры общей прогрессистской повестки

Да, сопоставлять разные вооруженные конфликты надо крайне осторожно. Но та или иная универсализация происходящего неизбежна, она уже происходит с разных сторон. За битвой армий и пропаганд различимы и контуры прогрессистской повестки. Это повестка антиколониальная и гуманитарно-правозащитная. Повестка, в которой неприемлемо внешнее посягательство на территориальную целостность, неприемлема коллективная ответственность, обязательны гарантии возвращения беженцев и гарантии всех прав граждан вне зависимости от их происхождения. Неважно, идет ли речь о будущем палестинском государстве, деоккупированной Украине, Израиле, России, любых старых или новых государствах и автономиях, которые неизбежно будут появляться. Ни одно государство не должно иметь достаточно суверенитета, чтобы нарушать права своих и чужих граждан, ссылаясь на заветы предков и суверенные традиции. Только общими усилиями можно бороться с глобальной бедностью и климатическим кризисом. И если такая повестка кажется слишком хорошей и потому нереализуемой в нынешних условиях, то именно борьба за нее может превратить российскую оппозицию в самостоятельного и востребованного актора в России и в мире.

[i] Вывод на основе исследования PSlab и проекта “Хроники” (готовится к публикации)

[ii] https://bloknot.ru/politika/palestino-izrail-skaya-vojna-v-svete-gegel-yanskoj-filosofii-1181996.html