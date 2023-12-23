«ННЭСС больше нет…»

История удивительного для современной Европы альянса левых сил – французского Нового народного экологического и социального союза (ННЭСС) закончилась на редкость быстро. После того как Французская компартия приостановила своё участие в Народном союзе, а затем Социалистическая партия заявила о расторжении взаимоотношений с движением Непокорённая Франция (НФ), стало понятно, что созданный весной 2022 г. альянс находится на краю пропасти. На днях его основатель Жан-Люк Меланшон в одном из интервью подтвердил, что «ННЭСС больше нет…» Параллельно в ведущих парижских газетах и на сайтах французских левых партий среди левых политиков идёт малопривлекательная разборка на тему «Кто виноват?» и «Почему так вышло?»

Любопытно, что среди французских левых социалистов в ответах на данные вопросы нет единства. Так, известный политолог, профессор Лондонского университетского колледжа Филипп Марльер считает, что «большая персональная ответственность лежит лично на Ж.-Л. Меланшоне, который своими действиями показал, что он выступает более как разъединитель французской левой». С другой стороны, основатель журнала «Démocratie & Socialisme» Жерар Филош упрекает «истеблишмент традиционных партий» в эгоизме и узкопартийных интересах, которые взяли верх «в ущерб делу единства левого движения».

Так или иначе, но менее чем за полгода до европейских выборов для всех французских левых ситуация складывается крайне сложной. На фоне непрекращающегося в последние годы подъёма крайне правых (и сейчас, судя по опросам, лидером общественного мнения во Франции является крайне правая партия Национальное объединение, рейтинги которой составляют 28-29 пунктов), лишь усиливающих «экспансию» в электорат, левые силы Франции находятся в гораздо более уязвимой позиции.

Следует вспомнить, что ННЭСС, собственно говоря, появился не от силы, а из слабости французских левых: после президентских выборов 2022 г., не попав во 2-й тур второй раз подряд (к слову, подобного ранее, при Пятой Республике, ни разу не было…), рискуя в разъединённом состоянии вообще оказаться вне Национального собрания – нижней палаты парламента, основные левые партии были вынуждены поддержать идею Ж.-Л. Меланшона и НФ о создании общего народного союза. Конечно, предвыборная платформа ННЭСС носила весьма эклектичный характер, но в ней чувствовался «радикальный левый» акцент.

После того как Ж.-Л. Меланшон намного опередил других кандидатов левого спектра, и социалисты, и коммунисты, и «зелёные» были вынуждены признать его лидерство. В итоге уже с 1-го тура парламентских выборов ННЭСС выдвинул единых кандидатов практически во всех одномандатных округах (случай уникальный для истории левого движения во Франции), что позволило французским левым заметно расширить своё законодательное представительство, получив в нижней палате парламента 151 мандат. При этом меланшоновское движение НФ провело около 70 парламентариев.

Фактом является так же то, что другие силы ННЭСС (коммунисты, социалисты и особенно «зелёные») или сохранили, или расширили своё представительство в Национальном собрании. Политологи заговорили тогда, что во Франции формируется «трёхполюсная» политическая система: макроновский центр, НО и левый ННЭСС.

Сегодня эта схема, очевидно, уже не работает. На мой взгляд, такая быстрая кончина ННЭСС – это следствие разных причин. Одна из них, безусловно, что Новый народный союз был рождён именно как верхушечный проект. В самом деле, идея единства левых сил очень близка рядовым французским активистам, входящим в самые разные партии. Опросы перед президентской кампанией 2022 г. свидетельствовали, что около 80 % активистов левых и левоцентристских партий Франции выступают за единую кандидатуру на президентских выборах. Но по факту получилось так, что Меланшон и штаб НФ дали сигнал, а другие левые партии, во многом из боязни потерять свои депутатские мандаты, примкнули к проекту. Как видим сегодня, примкнули, как говорят во Франции, «без души»…

Разумеется, предлог развала ННЭСС, связанный с тем, что Ж.-Л. Меланшон и другие лидеры НФ не квалифицировали октябрьскую атаку хамасовцев на Израиль как террористическую, является искусственным. Дело, безусловно, не в ХАМАСе, хотя получается, что, сам того, вероятно, не желая, он ликвидировал в Европе ещё одну «дополнительную» цель. Дело в том кризисе, которое переживает французское левое движение. Ведь даже объединившись, французские левые на законодательных выборах прошлого года в 1-м туре не достигли и 26 % голосов, в то время как в 2012 г. одна только соцпартия имела поддержку свыше 30 % избирателей.

Несмотря на то, что большинство французов по-прежнему недовольны либеральной политикой Э. Макрона и одновременно считают нежелательной в будущем победу крайне правых, французские граждане ещё в меньшей степени доверяют левым. На фоне этого кризиса конфликт между левопопулистским креном меланшоновцев и официозом традиционных левых партий только усиливался. Собственно, это характерно не только для Франции. Уместно сказать о конфликте в Испании между левопопулистским «Подемос» и социалистами, да и другими радикальными левыми силами. Но если в Испании левым хватает мудрости перед лицом вполне реальной правой опасности объединить свои усилия (об этом свидетельствует новое коалиционное правительство социалистов и альянса «Сумар»), то в соседней Франции дело дошло до банкротства проекта, ещё недавно дававшего надежду многим в Европе. Надежду на то, что единство всех левых сил – это не просто оборот речи, но и реальная возможность…