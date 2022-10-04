Мобилизация: небольшая справка

21 сентября в России была объявлена мобилизация. Хотя Министерство обороны опубликовало ряд критериев, которым должны соответствовать призываемые по мобилизации граждане, практическое проведение мобилизации стало вызывать вопросы. Так как сообщения о реальном положении дел не всегда попадают в СМИ, автор этих строк опирался в том числе и на сообщения из интернета, которые невозможно проверить.

Прежде, чем рассказывать о мобилизации, нужно сделать некоторые пояснения. Дело в том, что повестки, которые рассылают военкоматы, должны быть правильно оформлены, вручать их тоже должны по правилам. В повестке должно быть указано воинское звание, ФИО военнообязанного, адрес, куда нужно прибыть, цель вызова(мобилизация), звание ФИО и подпись военного комиссара. Однако, уже были случаи, когда гражданам приходили повестки, в которых целью вызова было указано уточнение персональных данных. Когда же гражданин приходил в военный комиссариат ему уже вручалась повестка на мобилизацию.

Тем, кому пришла повестка, автор советует ознакомиться с памяткой и обратиться к юристам, например на горячую линию «Агоры».

Повестка должна быть вручена лично по месту прописки или работы. Военнообязанный должен за нее расписаться. Мобилизовать не могут по телефону, бросив повестку в почтовый ящик или передав родственникам. Как объясняют юристы, в случае, если гражданин не явился в военкомат, ему грозит штраф, до 3 000 рублей, в если явился в военкомат, прошел медкомиссию, а потом покинул место службы, наступает уголовная ответственность. Таким образом, повестка врученная на улице или в транспорте скорее всего не будет иметь юридической силы, так как она не будет правильно оформлена, ведь невозможно угадать к какому военкомату приписан человек и, если дело происходит в большом городе, гражданин ли он России вообще. Такие повестки могут вручаться в расчете на незнание гражданами законов. По непроверенным данным, люди, пришедшие в военкомат с неправильно оформленной повесткой могут быть записаны добровольцами.

Правило о личном вручении привело к тому, что люди стали бояться открывать дверь незнакомцам. Те, кто разносит счета за коммунальные услуги, жалуются, что раньше они могли позвонить по домофону, чтобы им открыли дверь в подъезд, а теперь им не открывают.

В Москве дошло даже до того, что, по сообщению депутата Мосгордумы Евгения Ступина, вручающие повестки вскрывали тамбурные двери.

Лилия Светлова