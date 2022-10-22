Не рафинированный рай, а вечная борьба!

Существует у нас в обиходе довольно узенькое выражение, звучащее примерно так: «коммунизм — это попытка построить рай на земле».

Может быть, с точки зрения агитации в каком-нибудь глубоко темном селе и можно использовать данное выражение, но если мы рассматриваем вопрос с позиций марксисткой науки и пытаемся постичь истину о том великом общественном строе, ждущим нас впереди, то такое простое объяснение сути коммунизма нас нисколько не удовлетворит, а даже скорее нам навредит.

Давайте попробуем представить себе религиозный рай, рисуемый проповедниками различных культов. В этом плане нам гораздо удобнее будет ссылаться на Коран, ибо Библия в данном контексте гораздо более абстрактная книга и представляет своим христианским толкователям гораздо более широкие возможности разъяснять устройство счастливого загробного мира. Но даже с учетом всего этого проповеди православных, католических и протестантских попов всегда похожи (есть исключения, но мы об этом тоже скажем) на следующее описание из произведения их конкурентов:

«[Вошедшие в рай] будут лежать на расшитых ложах друг против друга, прислонившись. Вечно юные отроки будут обходить их с чашами, кувшинами и кубками с родниковым напитком (вином), от которого не болит голова и не теряют рассудок, с фруктами, которые они выбирают, и мясом птиц, которое они желают. Они не услышат там ни празднословия, ни греховных речей. Они пребудут среди лотосов, лишенных шипов, под бананами с висящими рядами плодами, в распростертой тени, среди разлитых вод и многочисленных фруктов, которые не кончаются и доступны. Они будут лежать на приподнятых матрацах» (сура аль-Вакия, аят 10-38)

Захотели бы мы в нем действительно провести нескончаемое число веков и тысячелетий? Если взглянуть бегло, то может показаться, что это какая-то идеальная утопия, рай в подлинном смысле этого слова: ты развалился на мягком матрасе в приятной тени, ничего не делаешь, слуги носят тебе любые кушанья и чудесные вина, которые ты попиваешь, не испытывая чувства похмелья. Вокруг тебя не звучит никаких вдумчивых речей или сквернословия, только милые и чудесные песни, восхваляющие бога. Чудесно, не правда ли? Как милостив наш бог! Согласны ли вы с тем, что это лучшее, что можно было придумать?!

Мы действительно согласным с тем, что это лучшее… Лучшее средство за несколько месяцев абсолютно деградировать на интеллектуальный уровень самых низких организмов. Человека буквально помещают в теплицу, в которой он без всяких опасностей окружающей среды, становится безропотным мирным жвачными животным, которое более не способно критически мыслить, размышлять о чем-то высоком, заниматься трудом, наукой и искусством. Все его существование будет заключаться в вечном поедании и сне под приятную музыку.

Постепенно человек будет превращаться в какую-то умственно глупую, а после этого и жироподобную массу: у него за ненадобностью атрофируются ноги, затем постепенно исчезнут и руки, ибо поедать еду можно будет и через тюбики, исчезнут у него волосы, органы чувств, существенно сократится размер головного мозга, но зато в несколько крат вырастит огромный живот. А потом он и вовсе дойдет до того, что будет питаться вкусностями еще проще: через кожу, ибо так практичнее и удобнее. Вот и останется от человека какая-то биомасса.

Это естественный закон биологии: конкуренция с природой и с другими видами ведет к усложнению организма, его широкому развитию и совершенствованию, а отсутствие взаимных столкновений приводит к деформации и упрощению организма, ибо все необходимое он уже и без этого добывает с минимальной энергией. Труд создает из обезьяны человека, лень превращает человека в обезьяну. Лень, доведенная до абсолютной крайности, превращает человека в огромного кольчатого червя.

Наиболее удачно, мне кажется, подобный религиозный рай совершено невольно был показан в позднесоветском мультфильме Юрия Бутырина (он же, кстати, автор знаменитого антикапиталистического «Незнайки на Луне» из 90-ых) «Нехочуха». Главный герой попадает в общество, в котором робот (своеобразный «юный отрок») делает абсолютно все вместо него, и постепенно мальчик доходит до того, что за несколько часов перестает использовать практически все свои части тела, деградируя очень стремительно. Лишь только после того, как он смог увидеть последствия этого процесса в лице его крайне уродливого старшего брата, он поднимает бунт и сбегает из этого «счастливого» рая.

Вы теперь точно хотите в такой «счастливый» рай? Чтобы сотни тысяч лет быть таким опухшим получеловеком-полуживотным, имеющим в качестве своего развлечения лишь песню «О, благодать»? Нужен ли нам Эдемский сад, если он превращает человека в свою мнимую копию? И даже если мы допустим, что в христианском рае не будет материальных (физических) благодатей, а от человека останется лишь одна душа, то что же хорошего будет в мыслях у этой души, если она миллионы веков будет петь одну «Осанну»? Метафизическая душа (ее, кстати, не существует) в таком случае абсолютно деградирует не телом и умом, а лишь одним умом.

В этом плане концепция ада становится гораздо более привлекательной, ибо в нем у человека остается возможность критически мыслить, размышлять, думать. В преисподней человек остается человеком, он участвует в столкновениях с природой ада, он превозмогает себя физически и умственно, он закаляется и становится очень сильной личностью. Вспоминая «Божественную комедию» Данте, мы почему-то всегда цитируем главы об Аде, а не о Рае, ибо последний абсолютно аморфный, рафинированный и скучный, в отличие от страны Мефистофеля.

И поэтому можно только с величайшей гордостью приветствовать миф о Еве (в тысячу раз прекраснее эту историю делает тот факт, что главная героиня в ней – восставшая женщина), которая сбросила с себя оковы этого божественного райского рабства и вступила на полноценную битву с суровой окружающей действительностью, которую ее потомки затем преобразили, исходя из собственных интересов.

Конечно, отдохнуть тоже приятно. Ад на земле тоже никто строить не хочет. Но слишком долгий отдых ведет к оглуплению. Он нужен лишь для того, чтобы набраться сил и с новой энергией бросится на битву за изменение природы, за развитие собственных способностей и развития своих талантов, за строительство чего-то грандиозного и колоссального, опасного и великого, монументального и гармоничного.

Подлинное счастье заключается не в лежании на кровати с тарелкой бесконечных фруктов и вин, а в борьбе за собственное развитие, которое в свободном обществе, автоматически означает и развитие всех. В постоянном постижении вселенной, в изучении науки, в создании новых произведений искусства, в развитии производительных сил, в вечной борьбе с силами природы, которые стремятся ограничить человечество, вырастает подлинный человек нового мира, человек коммунистического общества.

Коммунизм — это не мещанская утопия о вечном блаженстве, коммунизм — это социум, в котором идет самая решительная борьба человека с материальным миром и самим собой, в ходе которой он поднимается на невероятные вершины развития через преодоление различных трудностей, тревог и размышлений. При коммунизме гражданин не деградирует, он, наоборот, с каждым днем все ближе и ближе становится к познанию вселенной и использованию ее в своих интересах ради еще более стремительного и более сложного развития.

Научный материализм вместо вина, квантовая физика вместо винограда, исследования РНК вместо матрасов, полеты к звездам вместо теней под пальмами, грандиозные здания из мрамора и колоссальные произведения искусства вместо жареных уток. Вот в чем отличие коммунистического смысла жизни от идеалистического.

Это не значит, что такой серьезный умственный труд будет человеку в тягость, наоборот, поскольку именно высокоинтеллектуальная деятельность наиболее полно соответствует нашей натуре, мы будем получать от такой мыслительной борьбы самые приятные ощущения, мы будем по-настоящему жить ею, не отвлекаясь на другие помехи, которые в нынешнем капиталистическом обществе загораживают путь к этому огромному большинству рабочих и обездоленных слоев населения.

Многие все еще склонны думать, что с поражением капитализма на всей планете, мы сможем наконец-то расслабиться. Это абсолютно не так. Мы именно затем и побеждаем капитализм, чтобы у нас наконец-то в полной мере появилась возможность бороться с еще более опасным и интересным врагом – окружающей действительностью. Мы уничтожаем буржуазный строй, чтобы из предыстории человечества перейти в подлинную историю, чтобы перейти из царства борьбы по необходимости в царство свободной борьбы.

И если сегодня по всей Земле церковники все еще учат людей о грядущем вечном блаженстве, то мы с гордостью им отвечаем, что единственной целью существования человека во вселенной, если мы сконцентрируем эту цель в одно слово (и заодно ответим сразу на вопросы всех этих многочисленных анкет о самом важном слове в жизни), будет БОРЬБА.

P.S.

Возникнув на земле, жизнь стремится сохраниться, но, окрепнув в борьбе, она принимает наступательный характер: мы не хотим беречь жизни, как мещанин бережет гроши в сундуке; жаждая ее расширения, мы пускаем ее в оборот, чтобы она росла в тысячах предприятий. Смысл жизни для человека есть ее расширение… («Основы позитивной эстетики», А.В. Луначарский)

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не была мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества». («Как закалялась сталь», Н.А. Островский)

«Конечный вывод мудрости земной:

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идёт на бой!

Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной

Дитя, и муж, и старец пусть ведёт,

Чтоб я увидел в блеске силы дивной

Свободный край, свободный мой народ!»

(«Фауст» И.В. Гете)