Кто в школе «хозяин»? 

Кто в доме в школе «хозяин»?

Начну с того, что такое школа с точки зрения современного российского законодательства. Школа — это образовательная организация, некоммерческая организация (НКО), осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность (ст. 2 п.18 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ). Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации (директор, заведующий и т.д.). Что означает «единоличный исполнительный орган»? То есть, директор, единолично исполняет принятые решения и несет единоличную ответственность за их исполнение. Кто же принимает решения? В соответствии с принципами демократии должен быть независимый орган, принимающий решения на уровне школы. Для этого в школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание работников образовательной организации, педагогический совет, а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет. Исходя из вышеизложенного, коллегиальные органы образовательной организации принимают основные решения по функционированию школы, директор является единоличным исполнителем. При этом нужно упомянуть чиновников от образования разных уровней. С точки зрения закона их роль в управлении делами школы минимальная. Основная функция, например, управления образования – помощь и координация. Также на чиновниках лежит некоторая доля контроля за исполнением требований законодательства, но не прямое управление.

На практике власть директора и чиновников разных уровней безгранична. Часто от начальства и от обывателей можно услышать «Кто платит, тот и заказывает музыку». Исходя из этой поговорки, образование финансируется государством, поэтому чиновники от образования все решают. Действительно в мире рынка, где все продается и покупается, правило заключенное в этих словах логично.

Откуда поступают средства на образование? Однажды на семинаре профсоюза «Учитель», в котором я принимал участие, было занятие по школьным финансам. Проводила занятие представитель движения «Школа — наше дело». По данным организации, средства в бюджете на школьное образование в основном формируются из НДФЛ. НДФЛ – налог на доходы физических лиц, всем известный подоходный налог в 13%. Согласно ст.13 НК РФ, налог на доходы физических лиц является федеральным налогом. При этом НДФЛ зачисляется в региональный и местный бюджеты в соотношении 85% и 15% соответственно. Естественно региональный и местный бюджет пополняется не только за счет НДФЛ, но и за счет других налоговых поступлений. Население платит кучу налогов – НДФЛ, НДС, акцизы и т.д. Простой поход в магазин за покупками также не обходится без уплаты налогов в виде НДС, налог включен в цену товара. Приведу упрощенный пример: если вы потратили в магазине 1000 рублей, 160 рублей это налог. Суть вышесказанного проста как ясный день, деньги в бюджете – это наши налоги. Деньги для школы не присылает нам добрый человек из Москвы. Это банальные вещи, которые, к сожалению, многие не понимают или не воспринимают.

Таким образом, как не крути, все козыри на стороне общества. Общество оплачивает образование и имеет право на управление.

Формирование коллегиальных органов управления школой предполагает, не просто участие учителей, родителей и учащихся в управлении школой, а указывает на прямое управление школой. Формально законодательство у нас соответствует правилу «про музыку и того, кто ее заказывает».

Почему же на практике чиновники через директора, а иногда напрямую управляют школой?

Про директоров все понятно, должность «расстрельная», уволят по статье 278 ТК РФ (без объяснения причин) и все, никуда не денешься. Хотя не все так однозначно, чаще всего директора беспрекословно исполняют волю чиновников, но если директор выбирает своей опорой коллектив и родительское сообщество, есть все шансы стать независимой фигурой и отбиться от назойливых бюрократов. В моей практике был директор, который пошел на контакт с коллективом. В школе была создана первичка независимого профсоюза «Учитель», директор понял серьезный настрой коллектива, пошел на союз и вместе успешно отбивались от чиновников.

Вообще директор школы может избираться коллективом школы (общим собранием, конференцией работников и обучающихся), это говорится в пункте 1 статьи 51 Закона об образовании, но повсеместно применяется пункт 2 — назначается учредителем образовательной организации. Почему так? Вопрос дискуссионный. Часто говорится о плохих чиновниках, не желающих делиться властью, использующие власть в корыстных интересах. Отсутствие позитивного отбора, демократических выборов и плохо работающие социальные лифты. С этим сложно не согласится, но это не дает ответа причин данного положения дел. По-моему, причины глубинны, лежат в плоскости экономики, ее структуры. Это не означает, что с таким положением дел нужно мириться и ждать когда экономика станет другой, сменится поколение или прилетят инопланетяне и все исправят. Необходимо бороться не против директора, а за директора, не стремиться сместить его с должности, а создавать условия, в которых начальник будет вести себя в интересах коллектива.

Конечно, не бывает одинаковых рецептов, бывают совсем невменяемые начальники, с которыми возможно только борьба до победного конца, смещение и выборы нового. Были случаи, когда коллектив ставил задачу убрать директора. Директора меняли на еще более невменяемого, часто временщика, перед которым ставили задачу развалить единство в коллективе. Имея поддержку со стороны местной администрации и гарантии о повышении, перевода в более престижную школу, директор добивался поставленной цели. Простое смещение директора не решит проблем. Самое правильное решение это создание профсоюзной ячейки объединяющей большинство коллектива. Перед Вами отрываются широкие возможности по управлению школой, способы защиты своих прав, улучшению условий труда.

Так почему же тогда учителя, родители и учащиеся не борются за свои права, зафиксированные в законе об образовании? Почему коллективные органы управления школы выполняют декоративные функции? Почему учителя, ученики и родители страдают от чиновничьего произвола, с их бесконечными инициативами, акциями, курсами и конкурсам, но не пытаются изменить ситуацию.

Сложно ответить на этот вопрос однозначно. Честно признаюсь, что я не до конца понимаю такого равнодушия в наших людях. Ни в коем случае нельзя это объяснить, часто произносимыми фразами: «Это Россия, здесь так всегда было», «Русские терпеливые» и подобное.

Я 9 лет занимаюсь профсоюзной работой, много раз сталкивался с абсолютной несправедливостью по отношению к учителям, родителям и учащимся. Я глубоко убежден, что человеку невозможно помочь, если он сам не будет ничего делать. Чаще всего сами учителя не хотят бороться с несправедливостью, бороться за свои права, они хотят чтобы кто то за них сделал это. Так не получится. Профсоюз – это не сторонняя организация вне школы, не экстренная юридическая контора. Хорошее определение профсоюзу дал Леонид Перлов, один из основателей профсоюза «Учитель»: «Профсоюз – не для работников. Он – из работников». Но пока массовое сознание учителей спит и когда оно проснется, пока не известно.

Родители более активны, многие готовы бороться и отстаивать право на образование, но за своего ребенка. Максимум за класс, в котором учится их дитя. Я уже писал выше об организации родителей «Школа – наше дело», это хороший пример неравнодушия со стороны общества по отношению к образованию. Кстати, чиновники очень даже «за» то чтобы родительское сообщество участвовало в «школьных делах». Постоянно проводятся чиновниками «родительские собрания», классных руководителей даже отчеты заставляют писать по участию родителей. Формы встреч разнообразны и все зависит от креативности чиновника. Уровень этих встреч очень высок, губернаторы, министры и даже президент участвуют в этих показательных мероприятиях.

Государство демонстрирует показательную открытость, даже показушную. Толку от этих встреч мало. На местном уровне таких встреч почти нет, только в экстренных случаях. Директора вообще избегают встреч с родителями. За 15 лет работы в школе, я только однажды видел публичный доклад директора перед общественностью. Реального участия общественности в работе школы нет. Вообще, чаще можно наблюдать отрицательное отношение учителей к тому, чтобы родители участвовали в жизни школы. Но, союз родителей и учителей — это та сила, которая может изменить ситуацию, избавить школу от чиновничьего пресса и бюрократического безобразия. Сейчас отношения родителей и учителей очень сложные и это выгодно власти. Власть стремится поддерживать накал в этих отношениях, чтобы не дай бог учителя и родители осознали необходимость союза. Приемов для этого много. Описанные выше онлайн-встречи с родителями, это не форма разрешения проблем, а способ чиновников переложить проблемы на другого, выставить учителей неумехами. Любая жалоба родителя на учителя, разыгрывается чиновниками для усиления раскола между учителями и родителями. Сейчас очень популярна система писем чиновникам, каждый может написать письмо президенту. Вся эта система создана не для разрешения противоречий в обществе, а для разобщения общества, создания иллюзии функционирования гражданского общества.

Учащиеся вообще не участвуют в управлении школой. На призывы привлекать учащихся к управлению школой можно услышать о том, что это нельзя использовать детей в разборках взрослых, дети должны учиться. Дети должны учиться отстаивать свои права и имеют полное право участвовать в управлении школы. Не играть в «управление» в созданных для них ученических самоуправлениях, а реально влиять на ситуацию в школе. Тогда возможно есть шанс вернуть доверие детей к учителям, появиться интерес к образованию, а главное дети будут воспитываться не на рассказах классного руководителя, а в реальном времени. Сейчас ребенок закончивший школу, оказывается совершенно не готовым к реальной жизни, а как иначе, ведь он от нее огражден. Чиновники и «умники» предлагают делать образование ориентированным на формирование гибких компетенций и практических навыков. Как раз участие детей в самоуправлении решит многие задачи. Но самоуправление должно быть реальным, а не как сейчас формальным, только для создания красивой картинки.

Что делать? Как быть?

Как я уже писал выше единственный способ изменить реальность – это солидарность. Союз учителей, родителей и учащихся. Когда родители, учителя и дети осознают, что у них общие интересы, начнут объединяться в борьбе за образование, тогда будет возможно реализовать те права, которые у нас есть. Права — не дают, права — берут. Можно иметь множество прекрасных законов, но, работать они начинают только тогда, когда есть общество способное государство заставить закон исполнять. Для каждой категории союзников есть законные инструменты объединения. Для учителей – профсоюзы, родителей – родительские комитеты, для учеников – советы самоуправления. Не нужно ждать, чтобы их кто-то создал, берите и создавайте. В России существуют независимые профсоюзы, есть профсоюз «Учитель», вступайте и начинайте работать. Ваши коллеги, которые в нем состоят, подскажут алгоритмы действий. Родители, не ждите, когда Вас соберет классный руководитель и назначит родительский комитет. Сами организуйтесь. Никто кроме Вас не позаботится о Ваших детях. Если родители и учителя смогут объединиться, то это будет сила, сила способная изменить многое. И есть примеры, почитайте историю школы Тубельского. (https://pedagog-prof.org/novosti/v-shkole-samoopredeleniya-imeni-tubelskogo-proshel-miting-i-zabastovka-okolo-70-detej-ne-prishli-v-shkolu/ ; https://pedagog-prof.org/novosti/shkola-imeni-tubelskogo-ishchet-novogo-direktora/). Это пример солидарности учителей, родителей и учащихся, только согласованные действия и союз смогли спасти школу, а не то, что это «Москва», как принято говорить в провинции.

Кто же «главный» в школе? Формально – учителя, родители и учащиеся. Реально – чиновники и их слуги. Чтобы реальность соответствовала формальным правилам, нужно сильно постараться. Объединяться всегда тяжелее, чем разъединяться, но другого пути нет.

Учитель – родитель не враг! Родитель – учитель не враг! Вы союзники! Дети наше будущее! Объединяйтесь! Школа – наше дело!

Дмитрий Казаков

активист профсоюза «Учитель», учитель истории