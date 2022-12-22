Интернационал: прошлое, настоящее и будущее. Левые и форма идентификации

Недавние события, которые напомнили всему левому движению давно забытый термин «Интернационал», вызвали бурю дискуссий в отношении возможности строительства подобного рода организации. Очевидно, что в самой идее строительства интернациональной организации левых и рабочих нет ничего плохого и нового. Однако, важно осознавать при каких обстоятельствах, факторах, может сложиться данный интернационал и реально влиять на политические процессы во всем мире. В данной статье автор предлагает рассмотреть связь истории создания рабочих интернационалов в прошлом и как этот опыт может помочь в организации интернациональной организации в настоящем.

Движение масс или воля правителей?

В социологической мысли существует концепция Н.К. Михайловского «Герой и толпа», в его теории важнейшую, ключевую роль движения истории играют личности, которые ведут за собой толпу. В противовес этой теории марксистские теоретики, такие как Г.В. Плеханов, В.И. Ленин формулировали мысль, что именно борьба классов определяет исторический процесс. И сами личности формируются в процессе движения истории. Эти утверждения классиков марксизма напрямую применимы к наиболее значимым для нашей истории социально-политическим процессам. Неминуемо, уже в XIX веке движение неимущих классов становится интернациональным, напрямую затрагивает не только отдельную страну, но и ряд стран в целом.

Революции 1848 года во Франции, Германии, Венгрии оживили движение масс и сумели придать им радикальности. Под воздействием этих процессов, началось формирование группы людей, которые поставили своей целью объединиться вместе на интернациональных принципах наиболее революционные движения и партии, поднять борьбу не только в рамках своего национального государства, но и всей Европы и мира в целом. Национально-освободительные войны становятся главной темой радикальных демократов середины XIX века. Такие личности как Гарибальди и Петефи олицетворяли борьбу и восстание, венгры были образцом борьбы против империи, а восставшие рабочие в Париже и Берлине давали надежду на общеевропейскую революцию. Однако, тогда силы реакции оказались в разы сильнее, австрийскому императору удалось подавить восстание в Венгрии (не без поддержки российского императора Николая I), в Париже рабочих разогнали картечью.

Свидетелем данных событий в столице Франции стал Александр Герцен, который до этого был преисполнен идеализма в отношении западных властей. В Праге начинается восстание, в котором участвует молодой революционер Михаил Бакунин. В Германии с помощью прусской армии удалось подавить революции и разгромить республиканские войска. В составе республиканского войска в Бадене воевал Фридрих Энгельс, который после провала восстания был вынужден бежать в Швейцарию. Как раз именно в этом, роковом для всей Европы году пишется знаменитая книга «Манифест коммунистической партии».

Именно общие тенденции сопротивления неимущих классов в Европе обусловила необходимость интернационального объединения всех революционных организаций со всех европейских стран для общей координационной борьбы.

Интернационал и идентификация движения

Рассматривая историю создания Первого, Второго или Третьего Интернационала, невозможно не увидеть неминуемый, объективный фактор изначального объединения движений или партий и последующего размежевания их. Если Первый Интернационал изначально объединил все наиболее революционные силы в Европе, то уже под конец существования начали выделяться непримиримые к друг другу позиции марксистов и анархистов, чей конфликт привел к расколу Интернационала в 1872 году и последующему его роспуску в 1876 году. Анархисты создали свой собственный интернационал, а марксисты позднее организовали Второй Интернационал в 1889 году. И новой формой идентификации марксистов стал термин «социал-демократия», который очень успешно подходил под контекст того времени для объяснения базовых марксистских понятий и категорий. Однако, в скором времени, уже в 1914 году, назрел кризис во Втором Интернационале, когда под воздействием глобального события – Мировой войны, левые разделились на оборонцев и пораженцев. Именитые марксисты, такие как Плеханов, Карл Каутский (до 1915 года) и даже анархист Кропоткин начинают выступать в поддержку буржуазных правительств своих стран. Неминуемо радикальная часть социал-демократического движения во главе с Лениным, Троцким, Люксембург и Либкнехтом начинает отмежеваться от оборонцев. На VII съезде РСДРП (б) было принято решение переименовать партию в коммунистическую, возвращая тем самым революционную традицию не только в содержании, но и в ее форме.

Нынешние события задают левым новые вопросы, решение которых позволит наиболее качественно репрезентовать себя в глазах миллионов людей. «Коммунистическая партия Российской Федерации» в современных условиях давно перестала быть коммунистической, однако, сам образ и терминология давно приватизированы Зюгановым и компанией. Очевидно, что термин «коммунизм» долгое время будет (среди большинства населения) вызывать положительные эмоции, как альтернатива нынешней мир-системе, вопреки либеральным фразам «Сталин всех съел» или «Ленин подписывал расстрельные списки». Однако, сейчас этот образ пропитан парламентской возней и приватизирован одной крупной партией, лидер которой спокойно цитирует крайне правого философа Ильина в своих книгах и выступлениях. Вместе с этим, коммунистическая партия в Китае, Франции, Вьетнаме также уже давно перешли на позиции эволюционного реформизма (как правильно подмечал Б.Ю. Кагарлицкий, реформизм логичным образом не может быть эволюционным, для этого требуются радикальные изменения в экономике и социальной политике), при этом сохраняя название «коммунистическая партия». С другой стороны, левые социал-демократы в европейских странах, которые могут быть для нас в разы привлекательнее их коллег с правого фланга, не достигают значимого успеха в проведении своей политики, преимущественно проводя умеренный курс (пример – Подемос в Испании или Сириза в Греции).

Левым нужен новый образ, но не измена традиции. Коммунистическая мысль жива, но форма ее должна стать одновременно демократической и внесистемной, чтобы парламентский возглас консерватора из КПРФ или закон, подписанный на бумаге с китайской спецификой, не заслонил собою смысл идеи. И на этих основаниях может родиться новый интернационал.

Александр Воробьев