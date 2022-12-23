Как настроить против себя своих соратников и все равно остаться популярным

В Мексике массовые протесты и широкое недовольство из-за реформы избирательной системы, которую продвигает правительство действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (АМЛО). Оппозиция и даже соратники президента считают, что это очень опасная инициатива. Объясняем причины, содержание реформы и то, как изменение одного из самых независимых и популярных институтов в стране может повлиять на политические процессы.

Утром 2 июля 2018 года меня разбудило оповещение в Телеграме. «Проголосовал за АМЛО», — отчитался мой обычно аполитичный муж, который в общем-то всегда был за Лопеса Обрадора, считая его меньшим злом, но на выборы до 2018 принципиально не ходил. «Хороший выбор. Русские хакеры довольны», — не удержавшись пошутила я, уже посмотрев предварительные результаты голосования. АМЛО лидировал в 31 штате (всего в Мексике их 32), так что не было бы преувеличением сказать, что Лопес Обрадор побеждал вообще по всей стране. «Срочно сотри это сообщение, а то тебя посадят в «Черный дельфин», — смешно испугался муж.

Прошло почти четыре с половиной года. «Иду на Пасео де ла Реформа, на митинг против АМЛО», — снова муж в Телеграме. «Этот козел и MORENA (партия правительства) вздумали уничтожить Национальный избирательный институт. Если реформа пройдет, то Мексика превратится в Кубу, Никарагуа или Венесуэлу».

Этой осенью вихри политической турбулентности веяли где-то над Перу, Бразилией или Чили, а Мексика незаслуженно оставалась в тени. Конечно, инфоповод, так себе: просто АМЛО объявил о намерении изменить мексиканскую избирательную систему, а тысячи граждан и политиков (по разным данным, до полумиллиона человек по всей стране) с инициативой президента не согласились и аккурат на день рождения АМЛО вышли продемонстрировать свое несогласие с планирующейся реформой.

Хотя если посмотреть глубже, все гораздо интереснее.

Избирательная система Мексики: как все устроено и что хотят поменять

Избирательная система Мексики основана на двух организациях: Национальном избирательном институте (Institutonacionalelectoral, INE), независимом органе, отвечающем за организацию и проведение выборов, и на Избирательном трибунале федеральной судебной власти (TribunalelectoraldelpoderjudicialdelaFederación, TEPJF), чья задача – разрешение споров и конфликтов, которые возникают в процессе выборов. Кроме этих организаций есть еще избирательные органы и суды на уровне штатов. Законодательная власть осуществляется в двухпалатном Конгрессе Мексики, состоящем из 500 членов Палаты депутатов (Cámaradediputados) и 128 членов Сената Республики (SenadodelaRepública). Кроме того, у каждого штата и у Мехико (столица также считается отдельным штатом) есть свой конгресс.

Реформа АМЛО направлена на преобразование INE в Национальный институт выборов и консультаций (Institutonacionaldeeleccionesyconsultas, INEC), в котором число советников по выборам будет сокращено с 11 до 7, и которые будут избираться при этом всенародным голосованием (сейчас право назначать членов INE, согласно конституции, есть только у Палаты депутатов). Члены TEPJF также будут избираться всенародным голосованием.

Предполагается сократить число депутатов и сенаторов до 300 и 96 соответственно, а также снизить число депутатов в конгрессах штатов. Кроме того изменения включают в себя сокращение финансирования не только INE, и преобразование его в Национальный институт выборов и консультаций (Institutonacionaldeconsultas, INEC), но и сокращение финансирования политических партий (те официально получают ассигнования из госбюджета, суммы варьируются в зависимости от того, сколько голосов набрала партия), а также введение системы электронного голосования.

Обычно смысл всех реформ избирательных систем – улучшение демократических механизмов, и чаще всего такие преобразования предлагает оппозиция, однако в случае с реформой, которую планируется провести в Мексике инициатива исходит от правительства и предполагает изменение значительной части мексиканской политической системы, особенно ее законодательной ветви власти. И в случае с мексиканской инициативой этому есть несколько объяснений.

Злопамятный? Мстительный? Просто может!

Смысл реформы избирательной системы сам Лопес Обрадор объясняет просто: экономия ресурсов. На первый взгляд, логично, тем более весь мандат АМЛО проходит под лозунгом жесткой экономии средств (austeridad).

Хотя, если «отмотать» политическую карьеру АМЛО лет на 16 назад, то сразу вспоминается его обидное поражение представителю партии «Демократическое действие» (PartidoAcciónnacional, PAN) Фелипе Кальдерону на президентских выборах 2006 г. Тогда АМЛО не хватило, смешно сказать, 0,58%, или 250 тысяч голосов. При второй попытке АМЛО занять президентское кресло его разница в количестве голосов с победителем выборов 2012 г. Энрике Пенья Ньетой была больше, но поражение от этого менее обидным не стало.

Очень показательна была реакция самого Лопеса Обрадора: в обоих случаях он никогда сразу не признавал победу соперника, а заявлял о фальсификации результатов выборов, впрочем, бездоказательно: избирательные органы не нашли нарушений в процедуре выборов ни в 2006, ни в 2012. И хоть в 2018 году Лопес Обрадор выиграл с третьей попытки президентские выборы, отношения с INE у него весьма непростые, так что речь может идти о политическом реванше и желании «отомстить» INE, фактически распустив его и существенно порезав финансирование этой организации.

Есть и более рациональное объяснение продвижению реформы избирательной системы. В следующем году в самом густонаселенном штате страны Эстадо де Мехико, который сейчас контролируется оппозиционной Институционно-революционной партией (PartidoRevolucionarioInstitucional, PRI) состоятся губернаторские выборы. Каждые шесть лет этот штат избирает губернатора за год до президентских выборов, поэтому выборы там негласно считаются репетицией президентских.

Лишив оппозиционные партии финансирования и, кстати, эфирного времени, положенного им на телеканалах и радиостанциях, MORENA может укрепить свои позиции накануне президентских выборов, которые состоятся в 2024 году и побороться за Эстадо де Мехико.

Тот факт, что АМЛО решил поторопиться с электоральной реформой именно сейчас, за два года до этого события, можно объяснить тем, что у него… пока все хорошо: даже сейчас, спустя 4 года, уровень одобрения деятельности АМЛО, по данным опросов, никогда не опускается ниже 58% (это оооочень хороший результат, а для мексиканских президентов, вообще едва ли не самый лучший в истории, если не считать Эрнесто Седильо. Когда тот покинул свой пост в 2000 г., он имел 59% одобрения).

«АМЛО получил огромную поддержку в 2018 году. Все устали от неконтролируемой коррупции, договорных отношений «с плохими парнями», от отсутствия безопасности, и разгула криминала, когда в январе 2017 года, например, по стране прокатились погромы. После мандата Энрике Пеньи Ньето PRI была дискредитирована, и электорат с верой в лучшее, которая затронула в том числе средний и средний высший классы, сделал ставку на MORENA», — говорит Роман Агуас из штата Веракрус.

Именно это и послужило причиной такой, на первый взгляд, скоропалительной инициативы: пока ситуация не ухудшилась, нужно подстраховаться, укрепить позиции своей партии и облегчить путь в Лос Пинос своим кандидатам, тем более, именно за представителей MORENA, готовы сейчас голосовать (прежде всего, речь идет о любимице АМЛО, мэре Мехико Клаудии Шейнбаум и министре иностранных дел Марсело Эбрарде). Так что самое вероятное объяснение причин затевать реформу – «потому что может».

Машина времени по-мексикански: назад в 70-е

АМЛО давно в мексиканской политике, и долгое время он был главной оппозиционной фигурой. И долгое время его партии (сначала PRD, потом MORENA) исправно получали госфинансирование на проведение различных мероприятий и осуществление избирательных кампаний.

Существующая система выборов помогла ему оставаться в политической обойме и в итоге все-таки победить. С новой избирательной системой круг возможностей сузится, и пробиться на политический Олимп оппозиционным партиям и их кандидатам станет куда сложнее.

Сокращение числа законодателей, как на федеральном, так и на местном уровне, также подразумевает дать больше власти правительственной партии и меньше – оппозиции. Из 500 существующих депутатов нижней палаты Конгресса 300 избираются прямым голосованием, а 200 — по пропорциональной системе представительства по закрытым спискам. Это механизм, не позволяющий одной партии сосредоточить всю власть в своих руках и дающий определенную представительность партиям с наименьшим количеством набранных голосов. Если отменить пропорциональное представительство, то есть, сократить 200 депутатов, это, с большой долей вероятности, усилит контроль партии большинства (АМЛО) в конгрессе, то же самое произойдет и в Сенате. А если кандидатуры советников Национального избирательного института будут назначаться путем всенародного голосования, которые до этого предложит исполнительная власть, то это разрушит идею политической нейтральности и нанесет серьезный удар по демократическим процедурам. Мексика, как будто, изобретя машину времени, вернется в 70-е годы прошлого века, когда в политике в условиях партийной диктатуры безраздельно и безальтернативно властвовала PRI, а за организацию и проведение выборов отвечало министерство внутренних дел.

“Руки прочь от INE” как шанс для оппозиции

Понятно, что такая спорная инициатива не могла не вызвать протестов, потому что мексиканцам совсем не хотелось возвращаться в прошлое.

Лозунгом марша 13 ноября, когда граждане вышли на улицу в поддержку, что примечательно, не конкретного политика, а независимого автономного института, отвечающего за чистоту выборов, стало высказывание «Руки прочь от INE» (“ElINEnosetoca”). Центральный проспект Мехико, Пасео де ла Реформа был заполнен протестующими под завязку. Протесты прокатились и еще по 60 городам Мексики, и в некоторых случаях за поддержкой Национального избирательного института скрывалось недовольство политикой нынешнего правительства.

«Избирательная реформа направлена на то, чтобы правительство контролировало выборы. Хотя это и маскируется под демократию, все обстоит совершенно наоборот, потому что в результате этой реформы, по сути, президент республики будет принимать решения о том, кто будет входить в состав избирательных комиссий в стране, а это не демократия.

Правительство, какое бы оно ни было, ни в коем случае не может запускать руки в выборы, а тем более такое популистское правительство, потому что все, что оно хочет, это увековечить себя во власти», — говорит житель штата Керетаро Херардо Рохас, который 13 ноября выходил протестовать в защиту INE.

Кстати, для оппозиции (партии PRI, PAN, PRD и MC (MovimientoCiudadano) возглавить протестные настроения и объединиться против принятия электоральной реформы – выглядит неплохим шансом для консолидации сил в преддверии президентских выборов.

А у нас есть план! План B

Постановление о реформе избирательной системы обсуждалось на пленарном заседании в конце ноября в Сан-Ласаро (дворец в Мехико, где заседает Конгресс). Инициатива ожидаемо провалилась, так как три основных пункта реформы, которую продвигала MORENA (сокращение финансирования партий и направление высвободившихся средств на социальные программы, изменение процесса отбора членов избирательных советов и сокращение числа федеральных законодателей) регулируются Конституцией, поэтому для их изменения MORENA должна получить квалифицированное большинство в Конгрессе (334 депутата и 85 сенаторов), которого у нее нет. Оппозиционные партии в Палате депутатов отказались голосовать за реформу.

MORENA, естественно, была в курсе такого положения дел, так что успела подготовить так называемый план B. На этот раз вместо изменения конституции будет реформирован ряд вторичных законов. А для их изменения требуется простое большинство голосов в обеих палатах Конгресса, и оно у правящей партии как раз есть. План включает в себя 30 законодательных реформ, среди которых ограничения для членов избирательных советов занимать государственные должности после ухода с поста в INE, а также внесения изменений в Общий закон о системе избирательных споров, Общий закон об избирательных правонарушениях, Общий закон о политических партиях, Федеральный закон о народном голосовании и Федеральный закон об отзыве мандата.

16 декабря Конгресс Мексики одобрил избирательную реформу Лопеса Обрадора, самое главное «достижение» которой — сокращение бюджета и структуры INE и избирательных комитетов в округах (juntasdistritales). Предложение было одобрено Сенатом 68 голосами «за» при 50 голосах «против». После этого закон вернулся в Палату депутатов, где был ратифицирован, хотя и с некоторыми изменениями, 262 голосами «за», 217 «против» и без воздержавшихся.

Теперь он должен будет вернуться в Сенат для окончательного рассмотрения, а затем будет направлен в исполнительную власть для вступления в силу.

А дальше?

Принятая Конгрессом инициатива по реформированию избирательной системы уже не выглядит такой амбициозной, какой она была изначально, однако все равно работает на единственную цель: обеспечить преемственность режима АМЛО на 2024 год. Перед правящей партией стоят серьезные задачи в области государственного управления, прежде всего, им предстоит борьба с организованной преступностью – проблема, с которой не удалось справиться еще ни одному президенту Мексики после 2000-х. Уровень убийств в Мексике, по данным Национального института экономики статистики и географии (Inegi), оставался стабильно высоким в годы правления АМЛО: в 2018 году он составил 29 убийств на 100 000 жителей, а в 2021 году — 28 на 100 000 жителей. Больше только в Сальвадоре, Венесуэле и Гондурасе.

И какими бы мотивами проведения этой реформы ни руководствовался бы АМЛО, изменение избирательной системы грозит ее ослаблением, рисками политической нестабильности, нарастанием авторитарных тенденций расколом и поляризацией даже в рамках правящей партии. Яркий пример – отказ представителя MORENA в Сенате и близкого соратника АМЛО Рикардо Монреаля голосовать за реформу. Оппозиция уже назвала реформу самым серьезным шагом назад от демократии в современной Мексике и будет оспаривать ее в суде.

«В целом мне было наплевать на политику и политические партии, потому что я считал все это чушью». – сообщения в Телеграме от мужа сыплются одно за другим.

«В 2018 году я решил проголосовать за этого сукиного сына, потому что думал, что левые что-то изменят, однако через три месяца я обнаружил, что они не собираются ничего делать в интересах людей. Они делают только то, что соответствует их интересам. Эта та же компашка, что и Кастильо, Диас Канель, Моралес, Киршнер…Izquierdaesmierda – классный слоган, да?»