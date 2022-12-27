Международная конфедерация профсоюзов и коррупционное расследование

9 декабря 2022 года — историческая дата. Впервые в истории международного профсоюзного движения его высший представитель, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов, был арестован в Брюсселе полицией по подозрению в коррупции в ходе проводимого полицией расследования. Следователи “подозревают страну Персидского залива в оказании влияния на экономические и политические решения Европейского парламента … путем выплат крупных сумм денег или подношения крупных подарков влиятельным деятелям в Европейском парламенте” (RFI, 9.12.2022).

Лука Висентини, недавно избранный генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов, был освобожден из-под стражи через два дня. Однако репутационный ущерб находится за гранью воображения — средства массовой информации всего мира сообщают, что новоизбранный генеральный секретарь МКП вместе с другими лицами подозревается в причастности к попыткам репрессивной нефтяной монархии посредством коррупции повлиять на решения европейских политиков и улучшить свой имидж в области прав человека и трудовых прав, в то время как в действительности эта страна всячески ограничивает свободу объединения, свободу выражения мнений и другие основополагающие права. Если в этих утверждениях есть хоть доля правды, Лука Висентини не может оставаться на своем посту ни дня дольше.

Или же, если эти подозрения окажутся беспочвенными, то это судебный скандал первой степени — небрежные следователи ошибочно задерживают представителя крупнейшей в мире неправительственной организации, нанося тем самым серьезный ущерб его личной репутации и репутации организации.

В этой ситуации реакцию Международной конфедерации профсоюзов и самого Луки Висентини понять трудно. В то время как Европейский парламент и греческая социал-демократическая партия ПАСОК действовали без промедления, — отстранили причастных должностных лиц и исключили причастных членов партии, — на сайте Международной конфедерации профсоюзов появляется довольно загадочное сообщение. “МКП осведомлена о сообщениях в средствах массовой информации, касающихся утверждений относительно личностей, связанных с Европейским парламентом. У МКП в настоящее время нет дополнительных комментариев по этому вопросу в ожидании дополнительной информации” (ITUC, 9.12.2022).

Вот как организация реагирует на арест своего генерального секретаря! Международная конфедерация профсоюзов вместо этого могла бы выступить с решительным заявлением в защиту своего генерального секретаря, в котором могла бы, например, заявить: “У нас нет сомнений в личной честности и порядочности нашего генерального секретаря и мы требуем его немедленного освобождения”.

Далее, 13 декабря было выпущено второе заявление (ITUC, 13.12.2022), в котором отвергалось обвинение, которое, однако, не было выдвинуто. “Власти никогда не заявляли о том, что МКП находится под следствием или под подозрением”, — говорилось в заявлении Международной конфедерации профсоюзов. Обвинение, однако, никогда не говорило, что это расследование направлено против какой-либо организации. Судя по имеющимся сообщениям средств массовой информации, оно представляет собою расследование фактов коррупции в отношении конкретных лиц, в числе которых — Лука Висентини.

В заявлении МКП приводится высказывание самого Висентини: “Я рад, что допрос завершен, и я смог полностью ответить на все вопросы. Если будут выдвинуты какие-либо дальнейшие обвинения, я с нетерпением жду возможности опровергнуть их, поскольку я невиновен в каких-либо правонарушениях” (ITUC, 13.12.2022).

Стоит напомнить, что его допрашивали не в качестве свидетеля, а в качестве лица, задержанного в рамках коррупционного расследования. Безусловно, пока не доказано обратное, он невиновен. При этом, другие задержанные лица все еще находятся под стражей и им предъявлены обвинения. Что касается Луки Висентини, то он был освобожден и ему не было предъявлено обвинение.

Так или иначе, в духе прозрачности и открытости, профсоюзные лидеры и активисты всего мира должны ожидать от своего генерального секретаря не расплывчатых формулировок о том, что он собирается опровергать обвинения, а ясности относительно того, в чем он был обвинен, и как он эти обвинения опроверг. Если же обвинения полностью необоснованны, следует немедленно потребовать извинений от бельгийской прокуратуры и, что более важно, немедленно потребовать от прокуратуры публичного заявления о том, что задержание было необоснованной мерой и нет оснований для каких-либо обвинений в адрес Луки. На данный момент Лука принял единственно возможное для себя решение и ушел в отставку с должности генерального секретаря — до принятия Генеральным советом Международной конфедерации профсоюзов дальнейших решений.

Помимо расследования в отношении Висентини, возникает вопрос, почему вообще кто-то видит необходимость в подкупе парламентариев Европейского Союза для того, чтобы они хвалили реформы в области трудовых прав в Катаре. Если верить публичным похвалам в связи с улучшением ситуации с правами трудящихся в Катаре, которые озвучивали Лука Висентини и его предшественница на посту генерального секретаря МКП Шаран Барроу, то депутаты Европейского парламента были в действительности подкуплены только для того, чтобы рассказать о Катаре исключительно правду.

Во время своего визита в Катар в октябре 2022 года Висентини сказал о необходимости проделать большую работу по осуществлению необходимых реформ. Вместе с тем, сказал он, Катар следует рассматривать как “историю успеха”. “Чемпионат мира, несомненно, дал возможность ускорить перемены, и эти реформы могут стать хорошим примером для распространения на другие страны, принимающие крупные спортивные мероприятия” (Le Monde, 15.12.2022).

Барроу не скупилась на похвалы в адрес правительства Катара в интервью и в видео на ресурсах Министерства труда Катара (Ministry of Labour, Qatar, 9.06.2022). Она подчеркнула, что правительство Катара и Международная конфедерация профсоюзов стали “ценными друзьями” (The Peninsula, 22.10.2022). Тот, кто подкупал должностных лиц или парламентариев Европейского Союза, явно был убежден в необходимости приложить больше усилий, чтобы заставить других повторить весьма некритическую поддержку правительства Катара, озвученную этими двумя рабочими лидерами.

Около 95% всей рабочей силы в Катаре — это мигранты, не имеющие никаких гражданских прав. В Катаре нет свободы объединения и нет свободы слова. Является ли тот бесспорный факт, что положение мигрантов в Катаре сейчас не столь плохо, как десять лет назад, хорошим примером для распространения на другие страны? Традиционные союзники международного профсоюзного движения в вопросах обеспечения прав трудящихся, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, а также Интернационал строителей и деревообработчиков (BWI) были гораздо более осторожны в оценках реального прогресса в Катаре, в отличие от старого и нового руководства Международной конфедерации профсоюзов. На протяжении столетий краеугольным камнем профсоюзного движения было понимание того, что права становятся реальностью только тогда, когда рабочие имеют право на организацию и могут коллективно защищать себя. В отношении Катара это, по всей видимости, подменяется доверием к благожелательным законам и решениям авторитарного режима. Чрезмерные похвалы Катару полностью игнорируют отсутствие каких-либо инструментов правовой защиты для рабочих, стремящихся организоваться в профсоюз.

Можно только догадываться о причинах столь некритического одобрения этих ограниченных перемен в Катаре. Барроу и Висентини искренне полагают, что в Катаре наступил перелом. Они считают это большим успехом рабочего движения, но также и своим собственным. Они гордятся достижениями своей кампании и тем, что их навыки ведения переговоров помогли добиться достигнутых изменений. Они готовы публично защищать этот прогресс и убеждены, что дальнейшего прогресса можно добиться, прежде всего, путем признания и одобрения усилий правительства Катара. Они так счастливы от того, что находятся за столом переговоров и разговаривают со всеми этими важными людьми, что им хочется верить в собственные успехи. Они хотят и дальше участвовать во встречах и консультациях на высоком уровне и поэтому должны верить, что выбранный ими путь достижения изменений в Катаре является правильным. Такое мышление, основанное на принятии желаемого за действительное, склонно переоценивать изложенное на бумаге и одновременно недооценивать огромный дефицит практической реализации. Их коррумпируют посредством денег, подарков или в других, более скрытых, формах — таких как приглашения на шикарные конференции или участие в различных органах и комитетах, финансируемых правительством Катара.

В чем бы ни была причина, все должно измениться, если Международная конфедерация профсоюзов хочет восстановить свою репутацию и хочет быть организацией, которой доверяют трудящиеся-мигранты в Катаре и, на самом деле, в любой другой точке мира. Прежде всего, конечно же, члены профсоюзного движения должны быть уверены, что их лидеры не коррумпированы. Вместе с тем, внутри рабочего движения также должна быть проведена определенная критическая оценка и должен последовать ответ на вопрос — как так получилось, что лидеры рабочего движения делают подобные заявления о Катаре, и никто в рабочем движении не подвергает их слова сомнению? Некритическое одобрение катарского правительства в настоящее время подпитывает подозрения в коррупции, но, что гораздо более важно, — это политическая ошибка. Такие заявления обеляют режим, который враждебно относится к праву трудящихся на объединение и противодействует этому. Может ли репрессивный режим действительно быть “ценным другом” рабочего движения и “историей успеха”?

Важнейшие позиции и политические установки, продвигаемые руководством Международной конфедерации профсоюзов, вызывали в предыдущие годы слишком мало или вообще не вызывали дебатов. Если действия бельгийской полиции подтолкнут к обстоятельному и глубокому обсуждению политической повестки профсоюзов в отношении авторитарных режимов и подавления ими трудящихся и укрепят политическую ответственность профсоюзного руководства перед их членами, произошедшая катастрофа, по крайней мере, вызовет некоторые позитивные изменения.

Франк Хоффер

Источник: Global Labour Column, 17.12.2022

Перевод и первая публикация на русском: https://t.me/international_labour