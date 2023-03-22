Чистки в правительстве Мадуро: в отставку ушел министр нефти

На фоне антикоррупционных расследований, начатых недавно Николасом Мадуро, министр нефти (да, в Венесуэле есть такое министерство, которое функционирует вокруг компании PDVSA) Тарек Эль-Айссами сообщил о своей отставке.

Эль-Айссами не появлялся на публике и в социальных сетях на протяжении двух недель после встречи с Игорем Сечиным. Сегодня в своём Twitter он написал: “В связи с начатыми расследованиями серьезных актов коррупции в PDVSA, я принял решение уйти в отставку с поста министра нефти с целью всемерно поддерживать, сопровождать и поддерживать этот процесс”.

Ранее на прошлой неделе прокуратура Венесуэлы арестовала главу Национального управления криптоактивов (Sunacrip) Хоселита Рамиреса, который был тесно связан с Эль-Айссами, а также двух судей, нескольких представителей армии и главу одного из муниципалитетов.

Отставка Эль-Айссами является прямым следствием обострившегося конфликта между ним и семьей Родригес — Делси Родригес (вице-президент Венесуэлы) и Хорхе Родригес (мэр Каракаса, бывший вице-президент)

Ранее сообщалось, что Родригесы обсуждали с администрацией Байдена возможность обменять Эль-Айссами на Алекса Сааба (который находится в США). Напомним, что в 2020 году Минюст США предъявил Эль-Айссами обвинения в контрабанде наркотиков, американские власти предложили 10 млн долларов за информацию, которая поможет в его аресте, а также объявили в международный розыск.

Источник: https://t.me/altimurLA