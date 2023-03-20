Руководство Венесуэлы торгуется с США по поводу санкций и выборов

Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заверил, что режим Николаса Мадуро не достигнет никакого соглашения с оппозицией, пока Соединенные Штаты не снимут со страны все санкции (которых сейчас более 700).

Напомним, что оппозиция решила принять участие в президентских выборах 2024 года и выдвинуть для борьбы с Мадуро своего единого кандидата, который победит на октябрьских праймериз в 2023 году и которого поддержат в этом случае все оппозиционные политические партии.

На этой неделе стало известно, что партия Voluntad Popular сделала своим кандидатом бывшего временного президента Венесуэлы и экс-спикера Национальной Ассамблеи Хуана Гуайдо (которому в течение 15 лет запрещено занимать государственные должности с 2019 года), а партия Primero Justicia объявила своим кандидатом на праймериз Энрике Каприлеса (проигравшего президентские выборы в 2013 Николасу Мадуро), а сейчас также лишенному права занимать государственные должности на те же 15 лет.

То есть, участвовать в выборах формально эти оба кандидата могут, а вот управлять страной (в результате своей победы) уже нет. Так что один из предметов торга, чтобы выборы президента Венесуэлы состоялись, вполне себе ясен. США смягчает или снимает (если не все, то хотя бы часть санкций с Венесуэлы), а Мадуро отменяет лишение части гражданских прав для оппозиционных кандидатов, чтобы они поборолись с ним за президентское кресло.

По данным компании Datanalisis, рейтинг одобрения деятельности Гуайдо в конце 2022 г. был около 17%, Каприлеса – 18%. Самого Мадуро – 27% (цифры постоянно колеблются). Так что ему, учитывая довольно низкую популярность опальных кандидатов, вполне можно пойти навстречу оппозиции в этом вопросе и снять ограничения. Ведь все равно самый высокий рейтинг у Чавеса – 56%. Да, даже спустя 10 лет после смерти.

Источник: https://t.me/pincheponchito