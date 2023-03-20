Онлайн-дискуссия на тему: Истинное отношение населения России к СВО.

МОЛОДЕЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛИЗМА

проводит онлайн-дискуссию на тему:

«Истинное отношение населения России к СВО.

Механизмы манипуляции общественным сознанием

в современных условиях»

Онлайн-дискуссия о массовом сознании

24 марта (пятница) в 19.00

Прошло больше года с начала «спецоперации».

За это время погибли тысячи людей, разрушена инфраструктура Украины. Россия оказалась во внешнеполитической изоляции.

Казалось бы, всем должно быть ясно, к каким последствиям привело решение российского руководства.

Тем не менее, государственная пропаганда продолжает действовать на сердца и настроения значительной части населения РФ.

На чем строится манипуляция общественным сознанием в современных условиях? В чем секрет ее эффективности? Что отражают высокие рейтинги доверия?

Вопрос: как российское общество воспринимает СВО? – обсуждается чуть ли не с 24 февраля. На эту тему высказываются разные взгляды, но общей дискуссии среди левых пока что не было.

Мы хотим собрать представителей различных подходов (социологов, политологов, активистов) и обменяться соображениями об истинном отношении россиян к действиям власти и к самой этой власти.

Может быть, мы достигнем общей позиции. Может быть, каждый останется при своем мнении. Но мы должны попытаться разобраться в сложной совокупности насущных вопросов. Без этого невозможно понять, как левым работать с российским обществом, и каковы перспективы общественного движения в нашей стране.

В дискуссии примут участие наши эксперты:

Дамье Вадим Валерьевич,

д. и. н., ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН;

Кагарлицкий Борис Юльевич,

к. п. н., главный редактор портала «Рабкор», (признан в РФ иностранным агентом);

Очкина Анна Владимировна,

к. ф. н., зав. кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета;

Ссылка на форму для регистрации:

https://muss-event.timepad.ru/event/2362956/

Просьба регистрироваться до вечера 23 марта.

Ссылка на Zoom-конференцию высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефон для справок:8(909)943-90-76 (Дмитрий)

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