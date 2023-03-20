Онлайн-дискуссия на тему: Истинное отношение населения России к СВО.

МОЛОДЕЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛИЗМА
проводит онлайн-дискуссию на тему:
«Истинное отношение населения России к СВО.
Механизмы манипуляции общественным сознанием
в современных условиях»
Онлайн-дискуссия о массовом сознании
24 марта (пятница) в 19.00
Прошло больше года с начала «спецоперации».
За это время погибли тысячи людей, разрушена инфраструктура Украины. Россия оказалась во внешнеполитической изоляции.
Казалось бы, всем должно быть ясно, к каким последствиям привело решение российского руководства.
Тем не менее, государственная пропаганда продолжает действовать на сердца и настроения значительной части населения РФ.
На чем строится манипуляция общественным сознанием в современных условиях? В чем секрет ее эффективности? Что отражают высокие рейтинги доверия?
Вопрос: как российское общество воспринимает СВО? – обсуждается чуть ли не с 24 февраля. На эту тему высказываются разные взгляды, но общей дискуссии среди левых пока что не было.
Мы хотим собрать представителей различных подходов (социологов, политологов, активистов) и обменяться соображениями об истинном отношении россиян к действиям власти и к самой этой власти.
Может быть, мы достигнем общей позиции. Может быть, каждый останется при своем мнении. Но мы должны попытаться разобраться в сложной совокупности насущных вопросов. Без этого невозможно понять, как левым работать с российским обществом, и каковы перспективы общественного движения в нашей стране.
В дискуссии примут участие наши эксперты:
- Дамье Вадим Валерьевич,
д. и. н., ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН;
- Кагарлицкий Борис Юльевич,
к. п. н., главный редактор портала «Рабкор», (признан в РФ иностранным агентом);
- Очкина Анна Владимировна,
к. ф. н., зав. кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета;
Ссылка на форму для регистрации:
https://muss-event.timepad.ru/event/2362956/
Просьба регистрироваться до вечера 23 марта.
Ссылка на Zoom-конференцию высылается зарегистрировавшимся участникам
Телефон для справок:8(909)943-90-76 (Дмитрий)
E’mail: muss-96@yandex.ru
Telegram: https://t.me/muss_su