Главная Рубрики События 2023 Март 18 Уничтожение Морозовского леса

Уничтожение Морозовского леса

 

Уничтожение Морозовского леса

 

Уникальная сосновая роща в Подмосковном Пушкино между Писаревской и Оранжерейной улицами — это уцелевшая часть лесного массива. Раньше здесь находился ВНИИ лесного хозяйства, лесопарк был высажен учеными‑лесоводами под руководством А.С. Яблокова — академика, профессора, доктора наук, жившего в Пушкино. В Морозовском лесу растет, в частности, тополь советский пирамидальный, выведенный Яблоковым. Сейчас вместо леса хотят впихнуть 3 очередных человейника.

Противники уничтожения леса составили петицию, которую мы можем подписать:

https://www.change.org/p/уничтожение-морозовского-леса

Рабкор.ру
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18-3-2023 События, , , , , 24
Дайджест новостей на 16 марта
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