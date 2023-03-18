Уничтожение Морозовского леса

Уникальная сосновая роща в Подмосковном Пушкино между Писаревской и Оранжерейной улицами — это уцелевшая часть лесного массива. Раньше здесь находился ВНИИ лесного хозяйства, лесопарк был высажен учеными‑лесоводами под руководством А.С. Яблокова — академика, профессора, доктора наук, жившего в Пушкино. В Морозовском лесу растет, в частности, тополь советский пирамидальный, выведенный Яблоковым. Сейчас вместо леса хотят впихнуть 3 очередных человейника.

Противники уничтожения леса составили петицию, которую мы можем подписать:

https://www.change.org/p/уничтожение-морозовского-леса