Дайджест новостей на 16 марта
[В мире]
Греция планирует покрыть 10% расходов на питание для большинства жителей
Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов, заявил Эрдоган
Финляндия заявила, что не знает о новых списках для экстрадиции в Турцию
Украина направила в МИД Белоруссии ноту из-за сюжета на ТВ
Выпускник МГУ стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании
Как Google и Microsoft сокращают людей и к чему это может привести
29 января Израиль начал военную операцию против Ирана
[Внешняя политика]
Экс-глава МИД Польши заявил, что Варшава подумывала о разделе Украины
Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Грузией
Канцлер Германии решил отправить Украине танки Leopard
Страсбургский суд объявил Кремль ответственным за Игоря Стрелкова
Какие риски несет растущая зависимость России от юаня
Запад готовится ввести ограничения на российские нефтепродукты: к чему это приведет
[Внутренняя политика]
Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с этого года
Потанин призвал отказаться от идеи конфискаций и национализации
Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих
Володин предложил сделать службу в ВС России обязательной для госслужащих
Пересмотрены планы по строительству автодорог на ближайшие пять лет
Госдума разрешила депутатам и сенаторам не публиковать декларации о доходах
В России могут появиться «дети СВО»
[Экономика]
В 2022 году среднее количество розничных кредитов на одного российского заемщика составило 2,3 кредита
Менеджмент «Норникеля» предложил снизить дивиденды до $1,5 млрд
Как в Москве упали продажи дорогих квартир
Bloomberg сообщил о падении экспорта российской нефти на 22% в неделю
Крупнейший поставщик терминалов для приема карт рассматривает возможность ухода из России
Экономисты на звали цену нефти, при которой исчерпаются резервы в юанях
Снижение спроса на потребительские товары в России побило антирекорд 2014 года
[Общество]
В список потенциально дефектурных лекарств вошли 86 препаратов
Российские врачи заявили о несоответствии их зарплат указам президента
Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить платные аборты
Мобилизованный из Липецкой области провел 12 дней в баре и получил два года колонии-поселения
Мошенники активизировали деятельность под видом государственных лотерей
Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж
МВД России выдало в 2022 году 5,4 млн загранпаспартов