Дайджест новостей на 13 марта
[В мире]
Во Франции повысят пенсионный возраст
[Внутренняя политика]
Металлурги пожаловались в ФАС на рост тарифов на перевалку в Новороссийском порту
Путин поставил задачу заметно увеличить зарплаты
ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании
Правительство утвердило положение о госконтроле за иногентами
Рогозин призвал «не вешать лапшу» и «вырезать раковую опухоль коррупции»
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
Роскомнадзор сообщил о запрете передачи платежных документов в Telegram с 1 марта
[Экономика]
Власти сократили полеты в приморье из-за проблем с с ремонтом двигателей
Страховщики почти прекратили ремонтировать автомобили по ОСАГО
Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли на 28%
Минфин сообщил о падении средней цены российской нефти ниже $50 за баррель
Производители йогуртов предупредили о риске дефицита загустителей для них
Чистая прибыль Сбербанка за год составила 300 млрд рублей
Российские НПЗ готовятся к сокращению производства на 15%
Российский бизнес сосредоточился на «выживании»
Компания Windshall Dea объявила о решении уйти из России
«Авито Работа» сообщила о росте числа вакансий для подростков до 14 лет
В России подскочил спрос на «аренду кадров»
[Общество]
Пригожин пообещал отправить на СВО детей чиновников, отказавшихся хоронить бойца ЧВК «Вагнер» с почестями
Карельского учителя живописи оштрафовали на 600 тысяч рублей за посты в соцсетях
Эксперты сообщили об утечке в сеть данных 75% россиян в 2022 году
[Пенсии]
Собянин повысил пенсии москвичам
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплате накопительной пенсии
Совет Федерации одобрил законы о правах участников добровольных пенсионных программ
Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат
Путин подписал законы о правах участников добровольных пенсионных программ
Дума отклонила пять проектов о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам
[Образование]
Работой над новым учебником по истории будет руководить Мединский
[Культура]
Усадьбу Лопухиных после пожара ждет реставрация
В Москве руководитель библиотеки выступил против сдачи площадей в аренду – и будет уволен
Найдены почти все бриллианты, украденные из «Зеленых сводов»
Злоключения русских коллекционеров и меценатов в 2022 году
Самые дорогие произведения русского искусства, проданные в 2022 году
О барельефах Сергея Меркулова для стадиона «Динамо»