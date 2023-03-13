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Дайджест новостей на 13 марта

 

Дайджест новостей на 13 марта

 

[В мире]

 

Во  Франции повысят пенсионный возраст

 

[Внутренняя политика]

 

Металлурги пожаловались в ФАС на рост тарифов на перевалку в Новороссийском порту

 

Путин поставил задачу заметно увеличить зарплаты

 

ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании

 

Правительство утвердило положение о госконтроле за иногентами

 

Рогозин призвал «не вешать лапшу» и «вырезать раковую опухоль коррупции»

 

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

 

Роскомнадзор сообщил о запрете передачи платежных документов в Telegram с 1 марта

 

[Экономика]

 

Власти сократили полеты в приморье из-за проблем с с ремонтом двигателей

 

Страховщики почти прекратили ремонтировать автомобили по ОСАГО

 

Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли на 28%

 

Минфин сообщил о падении средней цены российской нефти ниже $50 за баррель

 

Производители йогуртов предупредили о риске дефицита загустителей для них

 

Чистая прибыль Сбербанка за год составила 300 млрд рублей

 

Российские НПЗ готовятся к сокращению производства на 15%

 

Российский бизнес сосредоточился на «выживании»

 

Компания Windshall Dea объявила о решении уйти из России

 

«Авито Работа» сообщила о росте числа вакансий для подростков до 14 лет

 

В России подскочил спрос на «аренду кадров»

 

[Общество]

 

Пригожин пообещал отправить на СВО детей чиновников, отказавшихся хоронить бойца ЧВК «Вагнер» с почестями

 

Карельского учителя живописи оштрафовали на 600 тысяч рублей за посты в соцсетях

 

Эксперты сообщили об утечке в сеть данных 75% россиян в 2022 году

 

[Пенсии]

 

Собянин повысил пенсии москвичам

 

Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплате накопительной пенсии

 

Совет Федерации одобрил законы о правах участников добровольных пенсионных программ

 

Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду

 

Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат

 

Путин подписал законы о правах участников добровольных пенсионных программ

 

Дума отклонила пять проектов о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

 

[Образование]

 

Работой над новым учебником по истории будет руководить Мединский

 

[Культура]

 

Усадьбу Лопухиных после пожара ждет реставрация

 

В Москве руководитель библиотеки выступил против сдачи площадей в аренду – и будет уволен

 

Найдены почти все бриллианты, украденные из «Зеленых сводов»

 

Злоключения русских коллекционеров и меценатов в 2022 году

 

Самые дорогие произведения русского искусства, проданные в 2022 году

 

О барельефах Сергея Меркулова для стадиона «Динамо»

Рабкор.ру
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13-3-2023 События, , 50
«Дело врачей»: Сбор средств в поддержку профактивиста Антона Орлова
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