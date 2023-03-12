«Дело врачей»: Сбор средств в поддержку профактивиста Антона Орлова

Собранные в январе ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ средства (200.000 рублей) помогли семье Антона оплатить услуги нового квалифицированного юриста — Л.Н. Исаевой. Результатом её быстрого вхождения в дело стали:

– по “первому” делу — снижение в апелляционной инстанции (ВС Башкортостана) срока заключения по приговору с 6,5 лет до 6 лет 3 месяцев — пусть и небольшой, но эффект;

– по “второму” делу — возврат материалов на дополнительное расследование в связи с выявлением адвокатом процессуальных нарушений в ходе предварительного следствия.

Но борьба не закончена. Ориентировочно В КОНЦЕ АПРЕЛЯ “первое” дело будет рассматриваться в кассационной инстанции. Семья Антона обращается к нам с просьбой собрать необходимые 400.000 РУБЛЕЙ (150.000 оплата юристу + 250.000 штрафа по приговору). Приговор вступил в силу, поэтому штраф придётся оплачивать.

В связи с этим мы объявляем сбор средств в помощь Антону на карту: 5536 9141 8270 9034 АЛЕКСАНДР К. (Тинькофф). Прежняя карта (В. Суриков) НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА.

Антон Орлов – координатор независимого профсоюза медиков «Действие» в Башкортостане, организатор эффективных профсоюзных акций, включая нашумевшую “итальянскую забастовку” работников Ишимбайской скорой.

23 сентября 2022 года в Уфе Антона приговорили к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 250 т.р. и компенсации суммы ущерба свыше 30 млн рублей. 1 февраля Верховный суд Башкортостана снизил срок заключения до 6 лет 3 месяцев.

Антону по-прежнему нужна наша помощь! Это не благотворительность. Мы помогаем товарищу, следуя старому лозунгу: «ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО».

Видео по делу Орлова:

Клип КСД на песню R!ASH “Письмо”

https://vk.com/zraksd?z=video-216998603_456239041%2F820f8103cfbd3f58c7

Заявления о солидарности с Антоном Орловым от мексиканских и американских профсоюзных и левых активистов

https://vk.com/zraksd?z=video-147808062_456240242%2Ffb53176349ce74a0a4

Ролик Андрея Рудого “Шесть лет заключения за профсоюз”

https://vk.com/zraksd?z=video-216998603_456239040%2Fc6d527b0126f9a0468