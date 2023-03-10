Главная Рубрики События 2023 Март 10 Дайджест новостей на 9 марта

Дайджест новостей на 9 марта

 

Дайджест новостей на 9 марта

 

[В мире]

 

Крупный бизнес в США уволил 60 000 человек с начала года из-за страха рецессии

 

[Внешняя политика]

 

Тегеран не признает вхождение в Россию Крыма и четырех новых регионов

 

[Внутренняя политика]

 

Песков сообщил, что Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста

 

Бюджетное правило возвращается?

 

В Думе предложили разрешить оплату услуг ЖКХ за счет маткапитала

 

В России студии «Липсар» выделят 90 миллионов рублей на разработку игры про ЧВК, работающую в вымышленной африканской стране

 

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии

 

В Госдуме сочли идею отсрочек ученым противоречащей подходу к мобилизации в России

 

Правительство урезало финансирование планов развития искусственного интеллекта

 

[Экономика]

 

В России предрекли рост выдачи микрозаймов «до зарплаты» в 2022 году

 

Бизнес предупредил о срыве квот на выбросы из-за нехватки зарубежного оборудования

 

Blooomberg сообщил о продаже российской нефти по $38 за баррель

 

«Магнит» может запустить новую сеть дискаунтеров

 

Банки выдали рекордный объем ипотеки перед ужесточением госпрограммы

 

В России сокращается производство рыбных консервов

 

В 2022 году банкротами стали 278 тысяч граждан

 

[Общество]

 

Сбежавших из ЛНР в Подольск обвинили в дезертирстве с оружием

 

В онкоцентре им. Рогачева назвали основные проблемы в лечении онкобольных

 

Как живет под домашним арестом 19-летняя студентка САФУ Олеся Кривцова

 

Мобилизованный заболел в Елани и скончался в инфекционной больнице

 

Мобилизованные из Ярославля записали видео Путину

 

Бывшего гендиректора центра им. Хруничева разыскивают за хищения

 

За полгода спрос на медсестер в Свердловской области вырос на 68%

 

[Протесты]

 

7 января в Париже прошел митинг «желтых жилетов»

 

12 января жители пригорода Махачкалы перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света

 

[Пенсии]

 

Госдума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

 

Госдума во втором чтении приняла закон о выплате неполученных пенсий силовикам

 

«Почта России» будет доставлять пенсии в отделения с 3 января

 

Глава Минтруда заявил, то переход к Соцфонду не изменит даты доставки пенсий

 

Госдума обсудит вопрос о пенсиях мобилизованным пенсионерам-силовикам

 

Госдума приняла закон о гарантировании прав участников пенсионных программ

 

[Культура]

 

Телеканал «Культура» не показал Новогодний концерт Венского филармонического оркестра

 

Как текущая ситуация влияет на проведение выставок в музеях

 

Основные выставки 2023 года

 

[Наука]

 

В свинцовом саркофаге из собора Парижской Богоматери обнаружили останки аристократа с распиленным черепом

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
10-3-2023 События, , 95
Протесты во Франции 7 марта
  См. также  
 
 
 