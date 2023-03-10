Дайджест новостей на 9 марта
[В мире]
Крупный бизнес в США уволил 60 000 человек с начала года из-за страха рецессии
[Внешняя политика]
Тегеран не признает вхождение в Россию Крыма и четырех новых регионов
[Внутренняя политика]
Песков сообщил, что Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста
Бюджетное правило возвращается?
В Думе предложили разрешить оплату услуг ЖКХ за счет маткапитала
В России студии «Липсар» выделят 90 миллионов рублей на разработку игры про ЧВК, работающую в вымышленной африканской стране
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии
В Госдуме сочли идею отсрочек ученым противоречащей подходу к мобилизации в России
Правительство урезало финансирование планов развития искусственного интеллекта
[Экономика]
В России предрекли рост выдачи микрозаймов «до зарплаты» в 2022 году
Бизнес предупредил о срыве квот на выбросы из-за нехватки зарубежного оборудования
Blooomberg сообщил о продаже российской нефти по $38 за баррель
«Магнит» может запустить новую сеть дискаунтеров
Банки выдали рекордный объем ипотеки перед ужесточением госпрограммы
В России сокращается производство рыбных консервов
В 2022 году банкротами стали 278 тысяч граждан
[Общество]
Сбежавших из ЛНР в Подольск обвинили в дезертирстве с оружием
В онкоцентре им. Рогачева назвали основные проблемы в лечении онкобольных
Как живет под домашним арестом 19-летняя студентка САФУ Олеся Кривцова
Мобилизованный заболел в Елани и скончался в инфекционной больнице
Мобилизованные из Ярославля записали видео Путину
Бывшего гендиректора центра им. Хруничева разыскивают за хищения
За полгода спрос на медсестер в Свердловской области вырос на 68%
[Протесты]
7 января в Париже прошел митинг «желтых жилетов»
12 января жители пригорода Махачкалы перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света
[Пенсии]
Госдума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Госдума во втором чтении приняла закон о выплате неполученных пенсий силовикам
«Почта России» будет доставлять пенсии в отделения с 3 января
Глава Минтруда заявил, то переход к Соцфонду не изменит даты доставки пенсий
Госдума обсудит вопрос о пенсиях мобилизованным пенсионерам-силовикам
Госдума приняла закон о гарантировании прав участников пенсионных программ
[Культура]
Телеканал «Культура» не показал Новогодний концерт Венского филармонического оркестра
Как текущая ситуация влияет на проведение выставок в музеях
[Наука]
В свинцовом саркофаге из собора Парижской Богоматери обнаружили останки аристократа с распиленным черепом