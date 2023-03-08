Протесты во Франции 7 марта

6-й раунд противостояния трудящихся и правительства во Франции на ниве пенсионной реформы рискует стать самым затяжным и напряжённым. Профсоюзы объявили бессрочную забастовку, уличные протесты всё чаще напоминают бойню, накал страстей лишь нарастает.

Протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет идут уже полтора месяца. За это время профсоюзы провели 5 однодневных забастовок, но активисты на низовом уровне с самого начала продвигали идею бессрочной забастовки как наиболее эффективного метода воздействия на правительство. Соглашатели из руководства профцентров долго упирались, и непонятно, чем бы закончилось дело, если б левое крыло профсоюзов не “слило” в прессу информацию о подготовке “бессрочки”. СМИ растиражировали информацию, и в итоге даже “жёлтым” профбоссам пришлось идти на более радикальные меры.

Франция в известной степени парализована. Это касается значительной части транспорта, учебных заведений и т.д. Ряд отраслевых и местных профсоюзов, конечно, дали слабину и объявили об однодневной забастовке или же забастовке с интервалами, но, тем не менее, подъем в рабочем движении более чем серьёзный.

Радикализируются и уличные акции. Если первые манифестации были милыми и флегматичными, то сегодня уже буквально на каждом перекрёстке начинались стычки с полицией. Впервые я стал свидетелем не просто закидывания стражей порядка камнями и дымовыми шашками, но и коктейлями Молотова. Баррикады пока не оплетают Париж, но дело к этому Особенно высока вероятность такого поворота, если Макрон использует свои полномочия для проведения законопроекта реформы в обход парламента (да, такая воистину диктаторская возможность в соответствии с Конституцией у президента Франции есть).

Оказавшись сегодня где-то на подходе к площади Италии в многотысячной толпе, скандирующей “Aaa-anti-anticapitalisme!” и вступающей в рукопашные схватки с полицией, я вспоминал Россию 2018-го, нашу пенсионную реформу, наши протесты и чувствовал какую-то белую зависть в отношении французских трудящихся. Пусть у них всё получится. А для нас это будет уроком и аргументом.