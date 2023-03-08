США предлагают использовать свои вооруженные силы на территории Мексики для борьбы с наркокартелями

Законодатели-республиканцы представили в Конгрессе США инициативу, призывающую уполномочить вооруженные силы США действовать против «лиц, ответственных за торговлю фентанилом» или наркотиками на основе этого вещества. Республиканцы утверждают, что по вине мексиканских наркокартелей, которые торгуют фентанилом, в США ежегодно погибает 100 000 человек. Плюс наркокартели, уверен один из инициаторов законопроекта Майк Вальц, являются дестабилизирующим фактором в Западном полушарии.

В тексте инициативы перечисляются 9 наркокартелей, против которых предлагается ввести американские ВС на территорию Мексики. Самые известные из них – это картель Синалоа (которым рулил сын Чапо Гусмана и несколько раз устраивал полноценные бои с федеральными войсками в городе Кулиакан, причем в первый раз столкновение закончилось не в пользу федеральных войск),а также Лос Сетас (несколько лет назад имевший славу самого жестокого мексиканского наркокартеля).

На самом деле, инициатива была выдвинута еще два месяца назад, но резонанс она получила только сейчас, потому что экс-прокурор Вильям Барр (работал в правительстве Трампа) в своей колонке для Wall Street Journal, написанной пару дней назад, напрямую обвинил мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в том, что он защищает наркокартели.

Мексиканская сторона в лице лидера правительственной партии MORENA в сенате Рикардо Монреаля уже отреагировала на это, выразив надежду, что проект будет отклонен и заявила, что инициатива республиканцев – это возвращение к политике интервенционизма.

Учитывая тот факт, что США – самый большой рынок для сбыта наркотических веществ, то американцам надо начинать не с ввода своих войск на мексиканскую территорию, а с выработки собственной, более эффективной политики по отношению к наркозависимым. По данным ООН, жители Соединенных Штатов страдают от эпидемии употребления рецептурных опиоидов, которые назначаются в качестве контролируемого обезболивающего средства пациентам с сильными болями, а фентанил как раз и есть синтетический опиоид, который можно достать в обход рецепта, когда наркозависимость у пациента уже сформирована.

Источник: https://t.me/pincheponchito