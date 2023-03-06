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Дайджест новостей на 6 марта

 

Дайджест новостей на 6 марта

 

[В мире]

 

Видеосервис Vimeo решил уволить каждого десятого сотрудника

 

McDonald’s сократит персонал в 2023 году

 

В Финляндии рассказали о планах на ядерное оружие после вступления в НАТО

 

В Финляндии заявили, что не торопятся вступать в НАТО раньше Швеции

 

Власти Франции решили увеличить возраст выхода на пенсию на два года до 6 лет

 

Эксперты сообщили о концентрации большей части накоплений с 2020 года у 1% людей

 

СМИ узнали о планах увольнения более 10 000 сотрудников Microsoft

 

[Внешняя политика]

 

Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военных

 

В Великобританию с конца февраля 2022 года прибыли минимум 39 партий российской нефти

 

Россияне за год отправили в Грузию половину суммы всех переводов

 

Чем Запад собирается заменить нефть и газ из России

 

Президент Сербии назвал Киев и Донбасс украинскими

 

Mirror узнала о планах Британии помочь Киеву «изменить правила игры»

 

Казахстан ужесточил правила пребывания иммигрантов

 

[Внутренняя политика]

 

Дерипаска предложил убрать барьеры для прихода бизнесменов во власть

 

Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса

 

Путин поручил подключить гражданские больницы к лечению раненых военных

 

Путин отметил снижение бедности в России

 

Пятая часть расходов бюджета-2022 пришлась на декабрь

 

Путин поручил Новаку найти способ смягчить влияние скидки на нефть на бюджет

 

Володин предложил ввести в Уголовный кодекс статью о конфискации имущества за дискредитацию вооруженных сил

 

[Экономика]

 

Мировые рынки акций и облигаций потеряли больше $30 трлн в 2022 году

 

Уровень закредитованности граждан вырос до 55%

 

Стала известна разница в зарплатах мужчин и женщин в России

 

Цены в российских ресторанах выросли до 20%

 

Какие компании сокращали сотрудников в 2022 году

 

Только четверть потерявших зарубежных партнеров российских компаний нашли новых

 

Количество корпоративных дефолтов выросло вдвое за 2022 год

 

[Общество]

 

У военкомата в Екатеринбурге появились две огромные палатки

 

В СПЧ проверят отправку раненных военных на линию соприкосновения вместо реабилитации

 

Треть россиян оказались зависимыми от выплат государства

 

На Урале торжественно похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Молодцова, который убил свою мать

 

В России выявили новый штамм коронавируса – «Кракен»

 

80% россиян считают советскую эпоху скорее хорошим временем

 

В НИИ Минздрава узнали, что россияне принимают антибиотики неправильно

Рабкор.ру
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6-3-2023 События, , 16
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