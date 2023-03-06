Дайджест новостей на 6 марта
[В мире]
Видеосервис Vimeo решил уволить каждого десятого сотрудника
McDonald’s сократит персонал в 2023 году
В Финляндии рассказали о планах на ядерное оружие после вступления в НАТО
В Финляндии заявили, что не торопятся вступать в НАТО раньше Швеции
Власти Франции решили увеличить возраст выхода на пенсию на два года до 6 лет
Эксперты сообщили о концентрации большей части накоплений с 2020 года у 1% людей
СМИ узнали о планах увольнения более 10 000 сотрудников Microsoft
[Внешняя политика]
Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военных
В Великобританию с конца февраля 2022 года прибыли минимум 39 партий российской нефти
Россияне за год отправили в Грузию половину суммы всех переводов
Чем Запад собирается заменить нефть и газ из России
Президент Сербии назвал Киев и Донбасс украинскими
Mirror узнала о планах Британии помочь Киеву «изменить правила игры»
Казахстан ужесточил правила пребывания иммигрантов
[Внутренняя политика]
Дерипаска предложил убрать барьеры для прихода бизнесменов во власть
Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса
Путин поручил подключить гражданские больницы к лечению раненых военных
Путин отметил снижение бедности в России
Пятая часть расходов бюджета-2022 пришлась на декабрь
Путин поручил Новаку найти способ смягчить влияние скидки на нефть на бюджет
Володин предложил ввести в Уголовный кодекс статью о конфискации имущества за дискредитацию вооруженных сил
[Экономика]
Мировые рынки акций и облигаций потеряли больше $30 трлн в 2022 году
Уровень закредитованности граждан вырос до 55%
Стала известна разница в зарплатах мужчин и женщин в России
Цены в российских ресторанах выросли до 20%
Какие компании сокращали сотрудников в 2022 году
Только четверть потерявших зарубежных партнеров российских компаний нашли новых
Количество корпоративных дефолтов выросло вдвое за 2022 год
[Общество]
У военкомата в Екатеринбурге появились две огромные палатки
В СПЧ проверят отправку раненных военных на линию соприкосновения вместо реабилитации
Треть россиян оказались зависимыми от выплат государства
На Урале торжественно похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Молодцова, который убил свою мать
В России выявили новый штамм коронавируса – «Кракен»
80% россиян считают советскую эпоху скорее хорошим временем
В НИИ Минздрава узнали, что россияне принимают антибиотики неправильно