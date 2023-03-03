Переговоры левого правительства и партизан в Колумбии

В Мексике продолжается второй раунд мирных переговоров между партизанской группировкой Армия национального освобождения (Ejército de Liberación Nacional, ELN) и правительством Колумбии (подробнее про переговоры здесь). Партизаны выдвинули новое требование: Колумбия – единственная в Латинской Америке страна, имеющая статус глобального партнера НАТО, должна от него отказаться.

Глава делегации ELN на переговорах Пабло Бельтран записал это требование на видео, где сказал, что НАТО перестал быть оборонным блоком и теперь альянс – это главный провокатор вооруженных конфликтов в мире, а его ВПК питает внутренние конфликты других стран.

Очевидно, что требование, выдвинутое переговорщиками от ELN правительству Густаво Петро, в ближайшей перспективе трудно выполнимо. Например, между Вашингтоном и Боготой с 2009 года и до сих пор действует соглашение, по которому на колумбийских военных базах может размещаться американский контингент, да и в целом объемы военного сотрудничества Колумбии с НАТО растут, особенно после 2016 года.

Похоже, что колумбийские партизаны выдвигают требования, которые вряд ли будут выполнены и вообще рискуют отодвинуть заключение мирных соглашений для того, чтобы гарантированно были услышаны и учтены их другие предложения, которые для ELN сейчас, несомненно, более важны, чем колумбийский статус глобального партнера НАТО. Прежде всего это ряд гарантий и снижение срока наказания для членов группировки, которые сейчас в тюрьме.

Источник: https://t.me/pincheponchito