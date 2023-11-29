«Смелее, товарищи!»

«Бармалеи-партизаны» о революции, открытиях и издании своего альманаха

«бармалеи/партизаны» — это коллектив журналистов, изучающий диктаторские режимы по всему миру и сопротивление этим режимам – левым партизанам. В их телеграм-канале регулярно выходят статьи, размещаются фото и видеоматериалы на данную тему. Член нашей редакции пообщался с участниками «бармалеев/партизан».

-Думаю, начать стоит со вполне традиционного ознакомительного вопроса: расскажите о том, как к вам пришла идея для канала? И как вы в целом объединились в единый творческий коллектив?

-Коллектив знаком между собой давно, но связь между его участниками разная – это совместная активистская деятельность, участие в независимых популяризаторских проектах или просто общие места работы. В первую очередь мы собирали коллектив[1] по принципу не только общих политических взглядов, но и профессиональных навыков работы с социальными сетями[2] и контентом.

-Как вы находите и отбираете истории для канала?

-Мы стараемся использовать ньюсджекинг, то есть реагировать на актуальную новостную повестку и новые культурные явления. Мы стараемся искать зацепки в новостях, чтобы показать их под другим углом. Например, рассказать о антивоенном сопротивлении через опыт выступлений против Вьетнамской войны 1955-1975 годов, или дать развернутую аналитику по новейшей истории Габона в связи с военным переворотом в этой стране. Реагируем на круглые даты и юбилеи, а иногда просто пишем о том, что нам интересно – например, собираем топ лучших книг по деколониальной теории.

-Есть ли у вас какое-то идеологическое начало? Можно ли вас назвать левыми?

-Да, у большей части коллектива есть и активистский опыт в анархистских или общегражданских инициативах. Мы левые, и нас интересуют актуальные вопросы преодоления диктатуры и войны на опыте новейшей истории. Сейчас стало модно не только в левых, но и в целом в российских оппозиционных кругах говорить о деколониализме. Под этим подразумевается в первую очередь какие-то культурные явления, языковой и региональный активизм или же оппозиционные карликовые проекты о том, как им обустроить Россию, когда она сама почему-то попадет к ним в руки.

Для нас деколониальность является одной из ключевых тем, но мы видим свою задачу в том, чтобы напомнить и рассказать, что настоящими деколонизаторами были вооруженные идеологизированные движения. Не философ Франц Фанон сделал возможной революцию в Алжире 1960-х, а алжирская революция создала его, как мыслителя.

-Что для вас является революцией? Можно ли любое включение простых людей в протестную и радикально-вооружённую активность считать революцией? И где, как вам кажется, проходит грань между революцией и госпереворотом?

-Мы не теоретики, нам хватает классических определений историка Фридриха Энгельса и писательницы Эммы Гольдман. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков и пушек – и в котором мы можем танцевать.

-Расскажите о ваших любимых “Бармалеях” и “Партизанах”?

-И бармалеи, и партизаны, о которых мы пишем, были достаточно неординарными людьми, но нам не хочется никого из них выделять, героизировать или, напротив, представлять в худшем свете, нам нравится рассказывать обо всех. И даже когда мы говорим о вполне однозначных исторических персонажах, нам кажется важным и полезным тот опыт, который породил левый кемализм или левый перонизм, при том, что «отцы» этих идеологий не были, строго говоря левыми. Ну а лучшие партизаны – это те, кто действуют сейчас – анархисты-коммунисты.

-Какие открытия вы сделали лично для себя во время поиска материалов?

-Главным и абсолютно предсказуемым открытием стала не уникальность нашего исторического опыта. Буквально каждый день мы понимаем, насколько не ново то, что сегодня переживает Россия. Особенно если смотреть на нее через призму диктатур, несправедливых войн и подавления оппозиции в двадцатом веке.

Из этого же следует второй, уже не ретроспективное открытие. Процессы осмысления диктатуры, наказания за агрессию, пресловутой деколонизации, судов над проводниками диктаторского режима и/или национального примирения России только предстоит пройти. Мы предлагаем представить какими они могут быть на примерах Испании, Аргентины и многих других стран.

-Расскажите подробнее о вашем альманахе. Что вас привело к идее? Какие книги вы могли бы посоветовать нашим читателям, оставить на полку, подарить?

-Во-первых, у нас уже был удачный опыт издательских проектов, нам понравилась сама концепция превращения контента в физический объект, который можно держать в руках. Во-вторых, сама наша концепция подразумевает партизанские методы: в том числе, и дистрибьюции. А бумажное издание – это прямая отсылка к классическим историям пяд литературы. Отдельно рекомендуем «Учебник городской герильи» Жуана Карлуша Маригеллы. Да и сельской тоже от другого автора.Об этом лучше почитать в канале, мы регулярно даем списки интересной на наш взгляды.

-Во втором альманахе вы затронули тему государственного насилия. В описании вы указали:

“Альманах “Бойня”[3] посвящен такой актуальной сейчас теме как безумие государственного насилия – а также тому, как государственные преступники несут за него ответственность.”

-Всегда ли они несут ответственность за свои поступки? К сожалению, не всегда они ее несут при жизни. Но история все расставляет на свои места, даже недавняя история. Они неизбежно несут ответственность если, и не на эшафоте, то в учебниках истории

-Расскажите подробнее о вашем альманахе. Что вас привело к идее?

-Во-первых, у нас уже был удачный опыт издательских проектов, нам понравилась сама концепция превращения контента в физический объект, который можно держать в руках. Во-вторых, сама наша концепция подразумевает партизанские методы: в том числе, и дистрибьюции. А бумажное издание – это прямая отсылка к классическим историям пяд литературы. Отдельно рекомендуем «Учебник городской герильи» Жуана Карлуша Маригеллы. Да и сельской тоже от другого автора. Об этом лучше почитать в канале, мы регулярно даем списки[4] интересной на наш взгляды.

-Последним вопросом хотел бы предложить что-то пожелать нашим читателям, если вы того хотите

-Смелее, товарищи!

[1] https://barmaleys.info

[2]https://t.me/barmaleys_partisans и https://www.instagram.com/barmaleys_partisans/

[3] https://www.napilnik.store/

[4] https://telegra.ph/Hudozhestvennye-knigi-o-kolonializme-vybor-barmaleevpartizan-09-15