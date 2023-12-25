Кобыла и трупоглазые жабы, интервью с солистом группы

Наш редактор взял интервью у солиста группы «Кобыла и трупоглазые жабы»[1] Антона Вагина. Приятного чтения!

Кобыла и трупоглазые жабы одна из самых интересных российских групп. По крайней мере для меня.

Кобыла и трупоглазые жабы — это группа для тех, кто в 6–7 лет увлекался динозаврами.

Кобыла и трупоглазые жабы — это группа для тех, кто в средней школе забалтывал учителя истории

Кобыла и трупоглазые жабы — это группа для тех, кого захватили левые идеи

Кобыла и трупоглазые жабы — это группа для всех

И для меня. Цитата из песни Жаб попала в мой школьный альбом, другие цитаты попадали на серые немые стены, давая им голос Антона Вагина — солиста группы. У него я и взял интервью.

И (интервьюер) — Что такое «Кобыла и трупоглазые жабы»?

А (Антон Вагин) — Группа.

И — Из кого она состоит?

А — В студийном варианте из меня одного. На концертах со мной играют Шура Чернокрылов (бас) и сэр Мюллих (клавиши). Ну и иногда привлекаем разных других товарищей, по мере необходимости

И — Можете кратко про них рассказать?

А — Шура — лучший басист и пизанчик. Суккуб — лучший клавишник и мусье кабан.

И — В интервью Евгению Ершову вы говорили, что тексты пишете вы, музыку на студийных записях добавляете под своё авторское видение, а другие участники группы в основном проявляют своё творчество на сцене. Что-то изменилось с этого времени?

А — Нет, всё как было, так и осталось.

И — Как у вас с концертами? Насколько я понял, в основном они проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, иногда в Ярославле. Что насчёт проведения концерта в Магнитогорске?

А — Если позовут и организуют — мы готовы сыграть хоть в Гвиане. Но что-то Магнитогорск не торопится.

И — Как вы видите свою аудиторию, кто слушает ваши песни кроме вас? И действительно они носят высушенных жаб на шее или это грязная клевета?

А — Честно говоря, разброс очень большой и странный — от младенцев до военнослужащих РФ и работников ГРУ в Африке. Уверен, кто-то из них точно носит если не высушенных жаб, то хотя бы сомов.

И – Из известных публике ваши первые альбомы это «Какаха» и «750 жа,рК. о сV». Но в одном интервью вы говорили, что есть какие-то неопубликованные альбомы, более ранние. Есть вероятность, что они выйдут в свет хотя бы как части других ваших работ? Или это уже частично происходит?

А – Да, рано или поздно хотелось бы их выпустить чисто ради исторической справедливости. Понятно, что слушать это будут полтора инвалида, но зато душа будет спокойна. Однако времени не хватает даже на запись нового материала, не говоря уж о старом, который представляет исключительно музейный интерес.

И – Есть какие-то особо примечательные персонажи, которые тянутся из глубины вашего творчества? Допустим та же Игуана впервые появляется в одном из альбомов 10-х годов, и мы можем её видеть в «1917» точно

А – Да, Игуана относительно часто фигурирует. Но она, конечно, не сравнится с Мариной и Аксельродом, которые тянутся вообще с каких-то доисторических времён и появляются в песнях почаще. Если б мне надо было выбирать центральных персонажей своего творчества, то это были бы они. Хотя, конечно, не то чтобы у них прописаны какие-то полноценные сюжеты.

И – Какие персонажи ваши любимые? Или вы любите их всех одинаково?

А – В целом — одинаково, да. Могу выделить разве что тех же Марину и Аксельрода, но, наверное, просто из-за того, что они самые частые гости в песнях, а значит и отношение особенное.

И – Можно ли назвать условную Марину или Китоглава нереальным историческим персонажем? Тот же «1917» написан, опираясь на более-менее исторические события, но никакого Китоглава там не было. Или они скорее реальные неисторические персонажи?

А – Ну, конечно, это не конкретные исторические персонажи. Просто красивые образы, которые вдохновлены теми или иными событиями.

И – Можно ли говорить, что у всех альбомов общая вселенная? Или упоминания одних и тех же образов это не их развитие, а только отсылки для фанатов?

А – Да, вселенная однозначно одна плюс-минус для всех песен. И все упоминания одних и тех же персонажей в разных треках — не просто прикол, а элемент в большом паззле, который я и сам до конца не понимаю. Я когда-то пытался для себя связать те или иные песни сюжетно, и там выстраивается довольно занятная картина. Те же события из «Молоха» повлияли много на что, и «к Рождеству нахвоен» в «Китоглаве» есть неспроста. На самом деле, надо проделать большую работу, чтоб разгадать, что там к чему

И – 40 лет — это возраст, который чаще всего встречается (кажется в трёх песнях), что он обозначает? И как это связано с Валентином Куприяном?

А – Кто такой Валентин Куприян — я даже примерно не знаю, а 40 лет для меня — это такой установленный в детстве рубеж, когда человек уже всё, окончательно стал взрослым и стремительно стареет. Естественно, умом я сейчас понимаю, что это не так, но детские впечатления сложно побороть

И – Насколько я понимаю, смысл текста в песнях постепенно эволюционировал в сторону какой-то осмысленности. Если раньше, как вы сами признавались в одном из интервью, слова подбирались плюс-минус случайно, то уже в «Титаномахии» у каждого слова в песне есть конкретный смысл. Правильно ли я думаю?

А – И да, и нет. Слова чаще всего всё так же подбираются не по смысловым качествам, а по их красоте и настроению, просто часто сразу удаётся их так стасовать, что, помимо моей воли, появляется какой-то прикольный смысл. Изменилось скорее то, что раньше чаще всего каждая строчка жила своей отдельной жизнью, а сейчас в песнях есть сквозной сюжет, хотя для неискушённого слушателя он, конечно, всё равно будет скрыт.

И – Можно ли сказать, что в итоге вы пришли к альбомам как к цельной истории? Кроме «1917», эта та же «Поруха» или альбом по ВКЛ?

А – В песенной форме — да, поскольку, кроме «1917», концептуальных сюжетных альбомов у меня нет. Однако в инструментальной это было уже давно. «Калахари», «Серенгети», «Хасавюрт», тот же «750 жа,рКо. cV» — это всё комплексные работы, единое полотно. Да, там нет чётко заданного сюжета, как в «Порухе» или «Князьстве», но по музыкальному повествованию они недалеко друг от друга ушли.

И – Как у вас получилось в «1917» сделать одновременно сильными и все песни из альбома и альбом как цельный сюжет? Я просто смотрел другие попытки в подобные, тот же «TODD» или «Орфей», но там хромало большая часть песен. Разве что у «Пореза на собаке» получилось сделать что-то похожее, но у них форма к этому располагала.

А – Думаю, тут несколько причин. Во-первых, всё-таки там довольно песен, а это всегда легче, чем условно гигантское произведение из двадцати треков по восемь минут. Во-вторых, альбом создавался долго — три года. За такое время можно много чего успеть довести до ума и ждать, пока придумается что-то достаточно интересное. В-третьих, хоть альбом концептуальный и сюжетный, но как такового чёткого сквозного повествования там нет. Это просто шесть картин из 1917 года, которые, конечно, более-менее выстраивают общую картину, но всё же для их создания нужно куда меньше усилий, чем для гигантской работы, где сюжет чёток и понятен.

И – Расскажите немного про изначальный замысел альбома «1917». Судя по аннотации, он должен был быть несколько другим?

А – Изначально, как и полагается концептуальному альбому, «1917» должен был быть более эпичным и сложным. Звук должен был быть эдакой смесью из ретровейва и прогрессив-рока. И должны были быть там не только песни, но и инструменталы. В общем, такой «Молох» на максималках и растянутый на альбом. Однако потом я услышал Тейлор Свифт, и понеслось…

И – Насколько я понял «Единственный нормальный русский рэп» и «1917» делались параллельно, можно ли найти между ними какие-то связи или влияние одного на другое, кроме выплеска скопившегося желания что-нибудь уже сделать?

А – Да не, там влияния никакого. Рэп был просто небольшим таким творческим отпуском посреди растянувшейся записи «1917». Так что да, там было чисто желание хоть что-то наконец выпустить.

И — Так что всё-таки такое Цезий и почему его нужно искать?

А – Начнём с того, что это слово женского рода, то есть в именительном падеже Цезия. К элементу из таблицы Менделеева никакого отношения не имеет. Это, если хотите, женское имя, женский образ чего-то такого великого и пока недостижимого, к чему очень хочется стремиться, но пока как-то не всегда получается. Короче, как коммунизм примерно…

И – В аннотации вы говорили, что альбом «1917» в немалой степени вдохновлён попсой, но является ли он на ваш взгляд попсовым?

А – Ну, конечно, прям откровенно попсой по форме его не назвать, потому что он именно что вдохновлён ею. Чтобы сделать прям качественную попсу, нужно куда больше опыта и умений, чем у меня. Поэтому «1917» — это просто такой оммаж западной попсе 2010-х.

И – Что вообще можно назвать попсой? Просто тот же «Король и Шут» скорее является попсой, несмотря на позиционирование группы, а с тем же Летовым сложнее. Вроде бы он намеренно писал не попсово, но тем не менее в опросе у достаточно крупного музыкального Ютуб канала на 500~ тысяч подписчиков он победил как самый известный рокер.

А – «Попса» — слово очень заезженное и многозначительное. И по факту его смысл зависит исключительно от контекста и того, что автор вкладывает в него, потому что для кого-то «попса» — это оскорбление, а для кого-то — просто название музыкального жанра. И вот для меня-то как раз второе, а нисколько не обозначение популярности. Потому что поп-музыка может быть супер-андеграундной, далеко не любая поп-песня становится хитом, какой бы крутой она ни была.

И – А можем ли мы считать попсу отдельным жанром? Просто как будто бы то, что мы сейчас понимаем под определенной жанровой музыкой, скажем классическая музыка, в своё время была попсой. Или попса — это относительно новый жанр?

А – Ну, конечно, это отдельный жанр. Как вы ещё определите, что играют Мадонна, Пугачёва и Анна Асти? Естественно, это попса. Повторюсь, что в данном случае название жанра никак не определяет популярность музыки. Всё из-за того, что слово «попса» очень по-разному толкуют, к тому же очень часто слишком эмоционально

И – Сколько тогда лет попсе как жанру?

А – Поскольку жанр этот относительно аморфный, то сложно чётко понять, когда он появился. Но в целом примерно тогда же, когда появилась полноценная поп-культура в принципе — в 50-60-х годах ХХ века.

И – Можем ли мы тогда соотносить попсу с абстрактной культурой эпохи вообще? Просто лично мне кажется, что можем

А – А что вы имеете в виду под абстрактной культурой?

И – Ну как будто бы если брать абстрактно, то ту же позднесоветскую эпоху в музыке мы ассоциируем скорее с условной Пугачевой, а не с поэтами диссидентами. Как будто Пугачева более отражала эпоху вообще, а диссиденты только одну из её частей. Понимаю, что это всё очень спекулятивно, но как-то так

А – Ну, и Пугачёва, и диссиденты — это так или иначе культура эпохи и её лицо, вопрос исключительно в степени популярности. Да, наверное, эстрадные песни больше отражают дух времени, потому что касаются большего числа людей. Но в целом это вопрос оптики. Всякие серьёзные культурологи, конечно, будут изучать скорее условно поэзию Бродского, а не Резника. А мне, например, этот Бродский к чёрту не сдался

И – Вы говорили, что попса революционна. Но как будто бы она, наоборот, защищает насущный мир, поглощая и лишая какие-то революционные элементы их революционности. Что вы думаете по этому поводу?

А – На словах кажется, что да, мол, попса должна постоянно ходить по кругу и ничего нового не делать, исходя из принципа «Зачем что-то менять, если оно и так успешно?». Однако практика показывает, что всё вообще не так работает. Взять, например, современный кей-поп. Сегодня это самая прогрессивная поп-музыка. Да, она появилась не в вакууме, на неё повлияли всякие андеграундные электронные направления. Но прикол в том, что все эти прогрессивные электронщики никогда не станут настолько известными, чтобы поменять вкусы миллионов. А вот поп-музыканты это сделать могут, потому что они делают музыку, понятную большинству. Грубо говоря, простой рабочий в 1917 году вряд ли активно читал и понимал Маркса с Энгельсом. А вот Ленина — очень даже, потому что Ленин смог простым языком донести до масс идею коммунизма. Так что, если хотите, Ленин — главный попсарь своего времени. И главное: поскольку попса — это жанр, который стремится к коммерческой успешности, то он просто вынужден делать что-то новое, чтобы удивлять людей. Постоянно невозможно залетать в чарты с одними и теми же трендами. Поэтому поп-продюсеры находятся в постоянном поиске каких-то новых приколов.

И – А тут не работает тема с клише? Ведь, кажется, клише остаются с нами, потому что они работают.

А – Клише обычно существуют внутри того или иного поджанра. Допустим, был какое-то время популярен ревайв восьмидесятых в попсе — все строчили треки под 80-е и неон. Но потом тренд сменился — начали делать иначе, появились другие клише. В общем, они тоже постоянно меняются, из года в год. И не только музыкально — в плане смыслов и текстов попса сегодня вообще не такая, какой была, например, в тех же восьмидесятых.

И – Вас знают в основном по КиТЖ, кто-то по работе в Редакции.Плюс и администрированию “Всякой годной попсы”. Участвуете ли вы ещё в каких-то проектах? Например, в том же «Обломке Унитаза»?

А – Глобально сейчас у меня есть только три этих, скажем так, проекта. В «Обломке Унитаза» формально, конечно, тоже участвую, но группа, увы, давно в заморозке, поэтому участие номинальное. На всё остальное, увы, не хватает времени и сил.

И – Бывает. В одном айсберге по андерграундным группа «Жабы» оказалась на самой глубине. Значит ли это, что для понимания ваших песен нужно знание бесконечного пространства и вечной материи? Или можно просто ловить какое-то настроение от песен?

А – На самом деле, мне кажется, мы должны были быть на самом верху этого айсберга. Потому что наши песни можно просто тупо слушать и всё, без каких-то ломаний головы о смыслах и тайных значениях. Вон дети некоторые слушают и им нормально. То ли взрослые тупеют с годами, то ли ещё что. В общем, просто кайфуйте, жизнь одна.

И — Какой ваш любимый трек?

А — Мой любимый трек.

И – Хороший выбор. Насколько я понимаю вы тоже являетесь журналистом. Так вот, будучи журналистом какие вопросы вы бы задали себе как музыканту на подобном интервью?

А — Вот про общую вселенную я бы точно задал, потому что я об этом периодически думаю, но никто меня об этом не спрашивает обычно.

И — Ваша жизнь имеет социально-политический подтекст?

А — Да, как и жизнь примерно любого другого человека.

И — Стоит ли вас ещё ждать на Рабкоре? Может гостем на стриме, а может автором статьи?

А — Да без проблем, главное — зовите.

И — Что в вашем вечном будущем?

А — Надеюсь, куропатки.

И — Спасибо большое за интервью, удачи вам идти навстречу изумрудным китам!

А — Спасибо.

Интервью брал Петрозавр

[1] Группа «Кобыла и трупоглазые жабы» образовалась в 2007 году. Группа играет в жанре постпанк, синти-поп, нойз и другие. Всего группа выпустила 22 альбома, используя в своих песнях абсурдную лирику и исторические образы. Вокалист «Кобыла и трупоглазые жабы» Антон Вагин заявлял о своей приверженности левым взглядам.